El líder liberal dirigirá las nuevas negociaciones para formar gobierno en Dinamarca

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Copenhague, 8 may (EFE).- El líder del Partido Liberal, Troels Lund Poulsen, recibió este viernes del rey Federico X el encargo de intentar formar gobierno en Dinamarca, tras las elecciones legislativas del pasado 24 de marzo.

Poulsen fue señalado como «explorador real», la persona encargada de dirigir las negociaciones, por la mayoría de partidos en sus reuniones con el monarca después de que la primera ministra en funciones, la socialdemócrata Mette Frederiksen, devolviera horas antes su mandato al fracasar en su intento de formar un Ejecutivo de centroizquierda.

Las conversaciones actuales, que implicaban a seis fuerzas políticas, habían quedado rotas este viernes cuando anunció Lars Løkke Rasmussen, líder del centrista Partido Moderado -«árbitro electoral» con sus 14 escaños- que no tenía sentido seguir negociando después de 45 días sin llegar a un acuerdo.

Rasmussen reiteró su deseo de consensuar un gobierno de centro, como el que lideró la pasada legislatura Frederiksen en una fórmula inédita con el Partido Liberal y el Partido Moderado, que ahora necesitaría de más apoyos al retroceder las tres formaciones en los comicios, pero parece difícil de salir adelante.

El propio mandato entregado por el rey, que tiene carácter orientativo y atiende a las recomendaciones de los líderes políticos, señala que Poulsen debe buscar como primera opción un Ejecutivo sin socialdemócratas ni «moderados», condición impuesta por el ultraderechista Partido Popular Danés, quinta fuerza con 16 escaños.

Las dificultades para formar gobierno 45 días después de las elecciones, un récord en Dinamarca, descansan en el complejo y atomizado panorama político salido de los comicios, con hasta doce partidos y ningún bloque con mayoría absoluta.

El Partido Socialdemócrata fue el más votado con el 21,9 %, si bien cosechó el peor resultado en un siglo; por delante del Partido Socialista Popular, con el 11,5 %, y el Partido Liberal, con el 10,2 %, las peores cifras en su historia, aunque se mantuvo como la fuerza más votada en el bloque de derecha.

El bloque de izquierda obtuvo 84 escaños, frente a 77 de la derecha y 14 de los Moderados. EFE

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