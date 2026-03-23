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El líder Olimpia amplía su ventaja en Paraguay

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Asunción, 22 mar (EFE).- El 2 de Mayo venció este domingo por 2-0 a Sportivo Luqueño en la duodécima fecha del torneo Apertura paraguayo, mientras que Olimpia amplió su ventaja como líder tras derrotar a Guaraní con idéntico resultado.

Los goles del defensa Miguel Barreto y del delantero Mathías Cáceres sentenciaron la suerte del partido. El 2 de Mayo subió a la novena posición con 12 puntos y Luqueño quedó sepultado en el penúltimo puesto.

Nacional paró en seco en esta jornada al igualar 0-0 con San Lorenzo. Con 20 puntos es tercero.

Olimpia se llevó el sábado el triunfo en el clásico más añejo en Paraguay a expensas de Guaraní, y acumuló 30 unidades, 7 más que su escolta Cerro Porteño.

El Decano encadenó su tercera victoria consecutiva y mantuvo su marcha imbatible en el torneo local con goles del juvenil Eduardo Delmás y del defensa Mateo Gamarra.

Guaraní, que afrontó el partido bajo la dirección interina de Claudio Vargas tras la salida del técnico Víctor Bernay, descendió a séptimo con 13 enteros.

Cerro Porteño derrotó el sábado por 2-3 a Libertad en el primer partido que disputa el conjunto azulgrana desde la salida del entrenador uruguayo Jorge Bava, quien ahora dirige a Nacional en Montevideo.

El Ciclón de Barrio Obrero puede seguir soñando con pelear el título luego de haber conquistado el torneo Clausura 2025 y la supercopa local.

Libertad, por su parte, marcha cuarto con 17 puntos.

La duodécima jornada terminará el lunes con el partido de Trinidense contra Recoleta y de Rubio Ñu contra Sportivo Ameliano. EFE

nva/hbr

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