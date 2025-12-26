El mexicano Roberto Hernández dirigirá a Xelajú

Ciudad de Guatemala, 26 dic (EFE).- El mexicano Roberto Hernández fue oficializado este viernes como nuevo entrenador del Xelajú guatemalteco, en sustitución del local Amarini Villatoro.

Hernández llega al Xelajú después de un breve y fallido paso por el Comunicaciones, uno de los dos clubes más importantes de Guatemala, donde sumó 11 puntos en 12 partidos jugados entre julio y octubre.

El entrenador mexicano tendrá su próximo desafío en el torneo Clausura 2026, que comienza en enero próximo.

El Xelajú llegó a la final de la Copa Centroamericana de la Concacaf, que perdió ante el Alajuelense costarricense.

Hernández fue contratado por Comunicaciones en julio pasado en reemplazo del costarricense Rónald González y su palmarés en Guatemala incluye un título de la Liga Mayor al frente del Malacateco en 2021.

Hernández, de 57 años, arribó a Guatemala en 2021 después de dirigir entre 2019 y 2021 al Correcaminos de la Universidad Autónoma de la Liga de Expansión de México. También dirigió al Morelia de la primera división-.

Como jugador profesional, Hernández debutó en 1990 con el Santos Laguna, luego pasó a Monterrey, donde estuvo dos temporadas, y continuó su carrera con el Atlético Morelia y Monarcas, con el que se retiró en 2002.

El Xelajú es el cuarto equipo con más títulos (7) en la historia del fútbol de Guatemala, solamente por detrás del Aurora (8), el Municipal (32) y el Comunicaciones (32). EFE

