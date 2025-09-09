El ministro radical Ben Gvir tras su veto en España: «A los de Gaza, denles entrada libre»
Jerusalén, 9 sep (EFE).- El ministro radical israelí Itamar Ben Gvir, a quien este martes el Gobierno español ha vetado la entrada en el país, respondió a la decisión de las autoridades españolas pidiendo «entrada libre» a España para los gazatíes.
«No me dejen entrar a mí… a los de Gaza, denles entrada libre a España», escribió en español el responsable de Seguridad Nacional en su cuenta de la red social X.
A lo largo de la guerra, España ha aceptado a decenas de menores gazatíes enfermos para recibir tratamiento y ser acogidos en el país.
Ben Gvir, al frente del partido ultranacionalista Poder Judío, es uno de los principales defensores de la expulsión de los palestinos de la Franja de Gaza y de la ocupación del enclave por parte de Israel.
Este martes, el Gobierno español prohibió la entrada de Ben Gvir y del ministro israelí de Finanzas, el trambién ultranacionalista Bezalel Smotrich, después de que el lunes Israel vetara el acceso a su país de dos ministras españolas.
Los dos ministros no podrán entrar en territorio español y serán incluidos en el sistema de información Schengen, según ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una rueda de prensa en Madrid.EFE
