El Monterrey golea al Pachuca y se clasifica a la final del Clausura femenino

2 minutos

Monterrey (México), 10 may (EFE).- Las Rayadas de Monterrey golearon este domingo por 4-1 a las Tuzas de Pachuca y se clasificaron a la final del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano femenino.

Monterrey se impuso con anotaciones de Valerie Vargas, Christina Burkenroad y la española Lucía García, más un gol en propia puerta de la nigeriana Ohala Oshinashi. Por las visitantes anotó Natalia Mauleón.

Aunque ganaron por 2-0 el partido de ida, las Tuzas salieron a proponer el partido y cosecharon fruto pronto, en el minuto tres, cuando Mauleón convirtió de derecha con un golpe al ángulo.

En ese momento, las Rayadas se vieron 0-3 abajo, pero tuvieron paciencia ante un rival con actitud ofensiva, que en el minuto 20 dejó ir otro gol, con un remate de Charlyn Corral, por fuera.

El regreso de Monterrey empezó en el 38 con un autogol de Osinashi, que puso la pizarra 1-1, al llegar al descanso.

Monterrey, dirigido por la francesa Amandine Miquel, salió a la segunda mitad con líneas adelantadas y en menos de 20 minutos le dio la vuelta a la serie.

En el 53, Vargas anotó de zurda; en el 60, Burkenroad lo hizo con un remate al ángulo; y en el 63, García hizo su decimotercer gol del año, un remate de derecha que puso la pizarra 4-1.

Pachuca se volcó al ataque, sin embargo, la defensa de las regias les impidió crear peligro, lo cual dejó decidida la serie de semifinal 4-3 en favor de las Rayadas.

El Monterrey buscará su quinto título en la final contra las Águilas del América que unas horas antes fueron de menos a más para derrotar por 4-3 al Toluca para firmar su boleto a su octava final, al ganar la serie por 11-4.

La francesa Faustine Robert anotó tres goles por el Toluca, pero fue insuficiente. América se impuso con anotaciones de la venezolana Gabriela García, la española Irene Guerrero y las mexicanas Aylín Avilez y Alexa Soto.

América, que tiene dos títulos de liga, ha sido finalista de tres de los tres últimos campeonatos, pero falló a la hora buena y perdió ante Monterrey el Clausura 2024, con Pachuca, el Clausura 2025 y ante Tigres UANL, el Apertura 2025. EFE

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