El Parlamento surcoreano inicia una investigación independiente del accidente de Jeju Air

2 minutos

Seúl, 22 dic (EFE).- El Parlamento de Corea del Sur inició este lunes una investigación independiente sobre el accidente del avión de Jeju Air de diciembre de 2024, en el que murieron 179 personas, dadas las quejas de las familias de las víctimas sobre las pesquisas oficiales.

La investigación sobre el peor siniestro de la aviación civil en la historia del país asiático está a cargo de un comité formado por 18 parlamentarios, según la agencia de noticias local Yonhap.

El objetivo de los diputados será examinar las posibles causas del accidente, incluido el impacto con un ave justo antes del aterrizaje, así como posibles fallos mecánicos o del motor y el terraplén con el que el avión impactó al final de la pista.

El comité también se centrará en indagar si hubo intentos de encubrir de los hallazgos de la investigación oficial, dijo Yonhap.

El informe oficial todavía no se ha publicado, pero una fuente cercana a la investigación afirmó el pasado julio a medios locales que los pilotos del accidentado avión habrían apagado por error el motor menos dañado tras el impacto con un ave antes de aterrizar.

La investigación del accidente, ocurrido en Muan (suroeste de Corea del Sur), ya sacó a la luz que Jeju Air, como parte de los esfuerzos por obtener la mayor rentabilidad operativa a sus aviones, reduce a los mínimos legales la duración de las revisiones de mantenimiento de sus aeronaves antes de cada vuelo.

El avión accidentado, un Boeing 737-800, resultó posiblemente afectado por el impacto de un ave y aterrizó sin activar el tren de aterrizaje ni otros dispositivos de frenado, por lo que acabó saliéndose de pista y chocando contra un muro en el aeropuerto de Muan.

Dos personas sobrevivieron al siniestro y 179 murieron, lo que convirtió el accidente del 29 de diciembre de 2024 en el más grave de la aviación civil ocurrido en suelo surcoreano y el peor de todo ese año a nivel global. EFE

cor-daa/jdg/llb