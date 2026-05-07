El petróleo de Texas baja hasta 90 dólares ante posible acuerdo para poner fin a la guerra

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Nueva York, 7 may (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó este jueves con una bajada del 5,25 %, hasta los 90,09 dólares el barril, después de conocerse que Estados Unidos e Irán se acercan a un acuerdo sobre un breve memorando para poner fin a la guerra, según la cadena CNN.

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., restaban 4,99 dólares con respecto al cierre del día anterior.

La Casa Blanca recibió el martes «comentarios positivos» de mediadores paquistaníes que indicaban que los iraníes estaban avanzando hacia un compromiso, según informaron dos funcionarios del gobierno a CNN.

Y en los últimos días ha resurgido un nuevo impulso diplomático, según la fuente regional.

El presidente estadounidense, Donald Trump, parece estar simplificando los temas de las negociaciones de paz para que los moderados del régimen iraní puedan volver a la mesa de diálogo, añadió la fuente, con el objetivo de abordar los temas más espinosos más adelante.

Trump alabó el miércoles la labor diplomática desarrollada estos días en torno a esta crisis, afirmando que Estados Unidos había mantenido «muy buenas conversaciones» con Irán en las últimas 24 horas.

Se baraja internamente un plan de una sola página que contiene disposiciones que han sido fundamentales en las negociaciones para poner fin al conflicto, según informó a CNN una persona familiarizada con el documento.

El documento declararía el fin de la guerra y daría inicio a un período de negociación de 30 días para resolver los puntos conflictivos, incluyendo cuestiones nucleares, la descongelación de activos iraníes y la seguridad futura en el estrecho de Ormuz, según la fuente. EFE

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