El plan de EEUU para Gaza avanza hacia la segunda fase con un acuerdo sobre el comité palestino de administración

El plan impulsado por Estados Unidos para terminar con la guerra en Gaza avanzó hacia la segunda fase, tras lograr un acuerdo para formar el comité palestino que administrará el territorio durante la transición, afirmó este miércoles el emisario estadounidense, Steve Witkoff.

El gobierno egipcio anunció el miércoles que se alcanzó un «consenso» entre todas las partes sobre los 15 miembros que integrarán el comité tecnocrático palestino encargado de administrar la Franja de Gaza en el marco del plan promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El emisario Witkoff afirmó en X que la segunda fase de la propuesta de Trump, de 20 puntos en total, avanza de «un cese el fuego a una desmilitarización y una administración tecnócrata y de construcción».

El programa en 20 puntos presentado en octubre por el republicano, tras dos años de guerra, prevé que este comité de transición gobierne el territorio palestino bajo la supervisión de una Junta de Paz, presidida por el propio presidente de Estados Unidos.

Tras el anuncio del gobierno egipcio, la mayoría de los movimientos palestinos, entre ellos Hamás, y la presidencia palestina declararon rápidamente su apoyo al comité.

Esta instancia estará liderada por Ali Shaath, un exsubsecretario de la Autoridad Palestina, informaron en un comunicado conjunto Egipto, Turquía y Catar, mediadores en el proceso.

Los países mediadores no revelaron el resto de los miembros del comité, pero calificaron la conformación del órgano como «un avance importante que contribuye a los esfuerzos por consolidar la estabilidad y mejorar las condiciones humanitarias» en el territorio palestino, devastado por la guerra.

Además, afirmaron que esperan que esto «allane el camino para la aplicación» de la segunda fase del acuerdo de alto al fuego.

El movimiento islamista Hamás y Yihad Islámica, entre otros, afirmaron en un comunicado que acordaron «apoyar los esfuerzos de los mediadores para formar el Comité Nacional de Transición Palestino, al tiempo que se proporciona el entorno adecuado» para que comience su labor.

La presidencia palestina, con sede en Ramala, en Cisjordania, también anunció su apoyo en los medios de comunicación oficiales.

Una fuente de la oficina del gobierno palestino declaró a AFP que el comunicado «refleja la posición del movimiento Fatah», ya que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, es también el líder de ese grupo.

– Cuestiones pendientes –

Las negociaciones en El Cairo tuvieron como objetivo la formación del comité y el establecimiento de sus mecanismos de funcionamiento, declaró anteriormente un alto miembro de Hamás, que habló con AFP bajo condición de anonimato.

El movimiento islamista Hamás, que gobierna Gaza desde 2007, sostiene que no busca ningún rol en el organismo que se encargará de la gestión de este territorio palestino y asegura que se limitará a supervisar al comité para garantizar la estabilidad en la Franja y facilitar la reconstrucción.

Estas conversaciones también abordaron el retiro de las fuerzas israelíes de Gaza, la reapertura del cruce fronterizo de Rafah, en el sur del territorio palestino; la entrada de ayuda humanitaria que espera en la frontera con Egipto y la preparación de la segunda fase del plan, aseguró el alto cargo de Hamás.

Israel afirma que no comenzará las conversaciones sobre esta segunda fase hasta que no se le entregue el cadáver del último rehén que permanece en Gaza, Ran Gvili.

En Israel, el Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos, junto con la familia de Gvili, pidieron en un comunicado al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que «cumpla con su compromiso» de no avanzar hacia la segunda fase hasta el retorno del rehén.

Netanyahu declaró que habló con los padres de Gvili y les aseguró que «el avance sobre el comité tecnocrático no afectará a los esfuerzos para el retorno de Ran».

El alto cargo de Hamás Taher al Nunu declaró a AFP que el movimiento acoge con satisfacción el anuncio de Witkoff y añadió que las diferentes facciones «harán todo lo posible para garantizar el éxito de la labor del comité».

Esta fase del plan para Gaza estipula el desarme de Hamás, una condición que el movimiento islamista rechaza.

