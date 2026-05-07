El portal chino Caixin informa del primer ataque a un petrolero vinculado a China en Ormuz

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Pekín, 7 may (EFE).- El diario digital privado Caixin informó este jueves del primer ataque contra un petrolero vinculado a China desde el inicio de la crisis en el estrecho de Ormuz, en un incidente ocurrido el pasado 4 de mayo cerca de la entrada de esa vía marítima estratégica.

Según ese medio, que cita a fuentes anónimas del sector marítimo, el ataque se produjo frente al puerto emiratí de Al Jir y afectó a un petrolero de productos refinados en cuya cubierta se declaró un incendio.

En el momento del incidente, el buque mostraba en el casco la inscripción ‘CHINA OWNER&CREW’ (‘propietario y tripulación chinos’), utilizada para identificar el origen de la embarcación y de su dotación.

El medio, especializado en información financiera y empresarial, relaciona el incidente con el aumento de la tensión en torno al estrecho después de que Estados Unidos intensificara las operaciones de escolta de buques comerciales en la zona, mientras Irán mantiene fuertes restricciones sobre la navegación en ese corredor marítimo estratégico.

Caixin también informó de un ataque contra el buque portacontenedores ‘San Antonio’, operado por la naviera francesa CMA CGM, que habría resultado dañado el pasado 5 de mayo mientras transitaba por Ormuz, con varios tripulantes heridos.

Hasta el momento las autoridades chinas no han confirmado oficialmente el incidente ni han identificado el buque afectado o a los posibles responsables del ataque.

El estrecho de Ormuz, por donde transita una parte sustancial del comercio mundial de petróleo y gas, se ha convertido en uno de los principales focos de tensión desde el comienzo del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán a finales de febrero.

China ha advertido repetidamente sobre el impacto que un bloqueo prolongado de la vía tendría sobre la economía global y sobre su propia seguridad energética, dado que alrededor del 45 % de sus importaciones de petróleo y gas pasan por esa ruta marítima.

Precisamente este miércoles, durante una visita a Pekín del canciller iraní, Abás Araqchí, el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, reiteró la necesidad de restablecer la navegación en Ormuz «lo antes posible» y calificó de «ilegítima» la guerra contra Irán.

La guerra ha elevado los costes energéticos y logísticos en China y llevó recientemente a las autoridades a prometer medidas para reforzar la seguridad energética del país ante el impacto de la crisis regional. EFE

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