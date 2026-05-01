El presidente de Ecuador acusa a Petro de impulsar una «incursión» guerrillera desde Colombia

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acusó el miércoles a su par de Colombia, Gustavo Petro, de impulsar una «incursión» guerrillera por la frontera, lo que eleva la tensión en medio de una crisis comercial y diplomática entre ambos países.

Quito y Bogotá están enfrentadas desde febrero por los reproches del derechista Noboa sobre la supuesta falta de ayuda de Petro para combatir al narcotráfico y la criminalidad en la frontera común.

«Varias fuentes nos han informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de Petro. Cuidaremos nuestra frontera y a nuestra población», escribió Noboa en X.

El mandatario ecuatoriano no aportó pruebas, ni precisó fecha ni lugar de la presunta incursión.

Petro respondió en X: «Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construimos la paz de esos territorios, deje de creer mentiras».

Esta semana el gobernante izquierdista también lanzó señalamientos contra su homólogo ecuatoriano, a quien acusa de injerencia en las campañas presidenciales de Colombia para favorecer a la derecha de cara a las elecciones del 31 de mayo.

Además sugirió que venían de Ecuador los explosivos usados en un atentado con bombas el sábado que dejó 21 civiles muertos en el suroeste colombiano.

Guerrilleros disidentes de las extintas FARC asumieron la autoría del ataque y señalaron que ocurrió en medio de combates con el ejército y se debió a un «error táctico».

«Presidente Petro, dedíquese a mejorar la vida de su gente en vez de querer exportar problemas a países vecinos», escribió Noboa.

Más temprano el mandatario colombiano había publicado imágenes de Noboa en compañía de líderes de la derecha colombiana: «Noboa es el encargado de violentar a Colombia», escribió en X.

Según el gobernante ecuatoriano, Petro no ha hecho lo suficiente para contener el narcotráfico en los 600 kilómetros de frontera que comparten ambos países. Allí operan bandas dedicadas al narcotráfico, el tráfico de personas, la minería ilegal y el contrabando.

Ecuador implementa una política de línea dura contra el crimen, pero la violencia no cede. La nación es una de las más inseguras de la región con una tasa de 51 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025.

En entrevista con la AFP el martes, el ministro ecuatoriano de Interior, John Reimberg, explicó sus razones: la justicia en ocasiones permeada por la corrupción, los gobiernos pasados de izquierda y a Colombia.

«Tenemos un país vecino que no está trabajando en la frontera», señaló.

Quito elevó a 100% el impuesto a las importaciones colombianas y Bogotá respondió con una medida similar.

Además los gobiernos han llamado a consultas a sus embajadores.

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