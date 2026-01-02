El presidente de Gabón nombra a su Gobierno tras ganar elecciones que concluyen transición

2 minutos

Nairobi, 2 ene (EFE).- El presidente de Gabón, Brice Oligui Nguema, que fue también el líder de la junta militar que tomó el poder tras el golpe de Estado de agosto de 2023, nombró a su nuevo Gobierno, tras ganar las elecciones del pasado abril, que fueron un paso crucial para el retorno al orden constitucional del país.

Según recogieron medios locales a última hora del jueves, el nuevo gobierno designado por Nguema cuenta con 31 miembros (incluyendo 29 ministros, un vicepresidente de la República y un vicepresidente del Gobierno), entre los que varias figuras cercanas al jefe de Estado conservan sus carteras o han sido recolocadas en otros ministerios.

El nuevo equipo gubernamental incluye diez mujeres, según el anuncio hecho este jueves por la secretaria general de la Presidencia, Murielle Minkoué Mintsa Mezui.

Nguema, de 50 años, lideró la junta militar instaurada tras el golpe de Estado del 30 de agosto de 2023 y fue investido el pasado mayo como presidente por un mandato de siete años, tras ganar las elecciones del 12 de abril con el 94,85 % de los votos.

Asimismo, el partido fundado el pasado junio por el presidente, la Unión Democrática de Constructores (UDB, en francés), logró una mayoría en las elecciones legislativas celebradas en dos rondas los pasados septiembre y octubre, respectivamente.

El golpe de 2023 puso fin a más de medio siglo de dominio de la familia Bongo.

El entonces presidente Ali Bongo, que gobernaba desde 2009 tras suceder a su padre, Omar Bongo, fue declarado vencedor de unas elecciones presidenciales cuestionadas por la oposición y los golpistas, que denunciaron que no fueron transparentes ni creíbles.

De los cinco países de África occidental y central que han sufrido golpes de Estado desde 2020 (Mali, Níger, Burkina Faso, Guinea-Conakri y Gabón), Gabón es el único que ha vuelto a un gobierno civil. EFE

