El presidente de Guatemala viaja a Costa Rica para investidura de Laura Fernández

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Ciudad de Guatemala, 7 may (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, viaja este jueves a San José para asistir a la investidura de la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández, un acto que contará con la presencia de delegaciones de más de 70 países y 18 organismos internacionales.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia guatemalteca confirmó la participación de Arévalo de León en la ceremonia de traspaso de mando que se celebrará este viernes en el Estadio Nacional de la capital costarricense.

«Este jueves, el presidente Bernardo Arévalo de Léon viajará a Costa Rica para participar en los actos de toma de posesión de la presidente Laura Fernández», informó la oficina de prensa de la presidencia guatemalteca.

Fernández, quien asumirá el poder para el periodo 2026-2030 tras su victoria electoral el pasado febrero, se convertirá en la segunda mujer en gobernar el país centroamericano, sucediendo en el cargo a Rodrigo Chaves.

El evento de investidura, que espera a unas 27.000 personas, contará también con la presencia del rey de España, Felipe VI, los mandatarios Nasry Asfura (Honduras), José Raúl Mulino (Panamá), José Antonio Kast (Chile) y Luis Abinader (República Dominicana), así como delegaciones de alto nivel de países como Estados Unidos.

Según el programa oficial, la ceremonia de traspaso de mando de Rodrigo Chaves a Fernández se iniciará a las 11:00 hora local (17:00 GMT) del viernes 8 de mayo, marcando el inicio de un nuevo ciclo político en la nación vecina. EFE

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