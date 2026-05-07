El presidente de Paraguay se reúne con el canciller taiwanés tras su llegada a la isla

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Taipéi, 7 may (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se reunió este jueves con el canciller taiwanés, Lin Chia-lung, horas después de llegar a Taiwán para una visita de Estado que se prolongará hasta el próximo 10 de mayo, informaron fuentes oficiales.

El jefe de la diplomacia isleña recibió personalmente al mandatario latinoamericano y a su comitiva a su llegada al aeropuerto internacional de Taoyuan, situado en las afueras de Taipéi, para expresarles su «más sincera bienvenida», según una publicación en su cuenta oficial de Facebook.

«Hoy, al dar la bienvenida en Taiwán al presidente Peña y a su delegación, tenemos asimismo la oportunidad de dar continuidad a la cooperación que hemos seguido impulsando», señaló Lin, quien acompañó el mensaje con tres fotografías junto al mandatario paraguayo.

El titular taiwanés de Exteriores subrayó que Paraguay «ha respaldado durante mucho tiempo» la participación internacional de Taiwán y expresó el «profundo agradecimiento» del Gobierno de Taipéi por ese apoyo.

«Durante esta visita de Estado, ambas partes mantendrán intercambios en profundidad sobre cooperación en áreas como comercio e inversión, educación, salud, tecnología y transporte inteligente», manifestó Lin.

Peña, por su parte, aseguró que la visita busca «profundizar la alianza estratégica» entre ambas partes.

«Taiwán es un socio fundamental para Paraguay, y cada encuentro es una oportunidad para traducir esa amistad en resultados concretos para nuestros compatriotas», manifestó a través de su cuenta de X.

El presidente paraguayo viajó a la isla acompañado por su ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano; el titular de Industria y Comercio, Marco Riquelme, y un grupo de cerca de 50 empresarios.

Peña tiene previsto reunirse este viernes con su homólogo taiwanés, William Lai, quien lo recibirá con honores militares, ofrecerá un banquete de Estado en su honor y le concederá la Orden del Jade Brillante con Gran Cordón en reconocimiento a sus contribuciones a las relaciones entre Taipéi y Asunción.

Durante su estancia, el mandatario también presenciará la firma de varios documentos de cooperación bilateral, visitará el Parque Científico del Sur de Taiwán -donde se ubican varias fábricas de chips avanzados de TSMC- y recibirá un doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Taiwán, entre otras actividades.

Peña visitó Taiwán por primera vez en 2023 como presidente electo y en 2024 voló de nuevo a la isla para asistir a la toma de posesión de Lai.

Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los doce del mundo que mantiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, en un contexto en el que las presiones de China han reducido significativamente el número de aliados oficiales de Taipéi en los últimos años.

El Gobierno de Peña ha defendido en múltiples ocasiones que sus vínculos con Taiwán se sustentan en «valores compartidos», pese a las voces internas que abogan por un acercamiento a Pekín.

El mandatario permanecerá en Taiwán hasta el 10 de mayo y desde ese día hasta el 12 visitará Filipinas por primera vez, con vistas a fortalecer el proceso de acercamiento de lazos diplomáticos y económicos iniciado a finales del pasado año con esta nación del sudeste asiático. EFE

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