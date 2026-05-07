El presidente de RDC alerta sobre un posible retraso electoral por el conflicto en el este

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Nairobi, 7 may (EFE).- El presidente de la República Democrática del Congo (RDC) alertó de que el conflicto en el este del país, donde combate el poderoso grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), podría dificultar la celebración de elecciones generales en 2028 y se mostró abierto también a buscar un tercer mandato en esos comicios, si bien eso requeriría una reforma constitucional.

«Queremos poner fin a la guerra lo antes posible. Si no logramos acabar con la guerra, lamentablemente, no podremos celebrar las elecciones de 2028. Pero no será porque me haya negado a organizarlas, porque los recursos están ahí y podemos hacerlo», afirmó Thisekedi en una rueda de prensa televisada a última hora del miércoles.

«No podemos organizarlas sin (las provincias afectadas por el conflicto de) Kivu del Norte y Kivu del Sur», añadió el dirigente.

Tshisekedi afirmó también que no descarta la idea de buscar un tercer mandato en esos comicios, algo para lo que sería necesario una reforma de la Constitución, que establece actualmente un máximo de dos mandatos presidenciales de cinco años.

Según la ley congoleña, las reformas constitucionales requieren la celebración de un referéndum convocada por el presidente o la aprobación de una ley con una mayoría de tres quintos en el Parlamento.

«Yo no he pedido el tercer mandato, pero les digo que, si el pueblo quiere que tenga un tercer mandato, lo aceptaré», aseveró Tshisekedi, en el poder desde 2019, tras ganar las elecciones de 2018, y reelegido en 2023.

«Si hay que introducir algún cambio o revisión, nunca se hará sin consultar a la población, mediante referéndum», agregó el mandatario.

Una reforma criticada

Tshisekedi hizo estas declaraciones después de años de debate en el país para impulsar una posible reforma de la Constitución, algo que ha sido fuertemente criticado por la oposición, por la Iglesia católica y por organizaciones de la sociedad civil.

El presidente congoleño destacó este miércoles no solo que la revisión de la Carta Magna es un proyecto de larga data de su formación, la gobernante Unión por la Democracia y el Progreso Social (UDPS), sino que también los acuerdos alcanzados en los últimos meses con Estados Unidos incluyen cambios en el sector de la Justicia que requieren reformas constitucionales.

El conflicto del este congoleño se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23 -apoyado por Ruanda- tomó el control de Goma, capital de Kivu del Norte; y, semanas después, de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.

Ambas provincias son ricas en minerales como el coltán, fundamentales para la industria tecnológica en la fabricación de teléfonos móviles.

Desde que Tshisekedi y su homólogo ruandés, Paul Kagame, firmaron el pasado 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz en presencia del presidente Donald Trump, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el pacto.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (MONUSCO). EFE

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