El presidente de Rumanía descarta nuevas elecciones tras la caída del Gobierno conservador

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Bucarest, 5 may (EFE).- El jefe del Estado rumano, Nicușor Dan, ha descartado que se vayan a convocar nuevas elecciones tras la caída este martes del Gobierno de centroderecha por una moción de censura conjunta de los socialdemócratas y los ultranacionalistas, y anunció que ya ha iniciado los contactos para formar un nuevo Ejecutivo.

En un mensaje televisado al país, el presidente hizo una llamada a la calma y aseguró que la actual crisis no pone en riesgo el rumbo europeísta de Rumanía, miembro de la Unión Europea y de la OTAN, ni la ejecución del presupuesto de 2026, marcado por las medidas de austeridad contra el elevado déficit. EFE

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