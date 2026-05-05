El presidente de Taiwán defiende su «derecho de relacionarse con el mundo»

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El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, afirmó el martes que la isla de gobierno democrático tiene el «derecho de relacionarse con el mundo», al regresar de una visita a Eswatini, el único aliado de Taipéi en África.

«El pueblo taiwanés es un pueblo del mundo. El pueblo taiwanés tiene derecho de relacionarse con el mundo», declaró Lai a periodistas en el aeropuerto de Taipéi, tras regresar en el avión del rey de Eswatini.

El viaje de Lai a Eswatini estaba programado para el 22 al 26 de abril para conmemorar el 40 aniversario del ascenso del rey Mswati III al trono y su 58 cumpleaños.

Pero el viaje fue aplazado luego de que Seychelles, Mauricio y Madagascar le revocaron el permiso de sobrevuelo bajo «intensa presión» de China, según un alto cargo taiwanés.

China considera que Taiwán es parte de su territorio y rechaza la participación de la isla en organismos internacionales y sus relaciones con otros países.

Estados Unidos criticó la «campaña de intimidación» de China luego del aplazamiento del viaje de Lai.

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