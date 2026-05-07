El presidente Noboa designa a nuevo ministro de Ambiente y Energía

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Quito, 7 may (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, designó este jueves a Juan Carlos Blum como nuevo ministro de Ambiente y Energía en reemplazo de Inés Manzano, cuya salida ya había anunciado el pasado 20 de abril.

Ese día, Noboa anunció a Jaime Bernabé como ministro de Salud y avanzó que en el ámbito energético, habrá «un nuevo liderazgo a partir del 30 de abril»

«Las nuevas autoridades asumirán una tarea clara: empujar al Ecuador, acelerar lo que funciona y corregir lo que no», indicó entonces Noboa.

Este jueves, mediante decreto ejecutivo designó a Blum, quien era gerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), tras haber sido asesor del Ministerio de Ambiente y Energía.

Manzano, quien en 2024 fue ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, lideró la institución también cuando un proceso de reestructuración estatal fusionó varios ministerios y la cartera pasó a llamarse Ministerio de Ambiente y Energía.

En su administración, Manzano afrontó la severa crisis eléctrica en finales de 2024, con cortes de luz, que en los momentos más críticos llegaron hasta a catorce horas diarias, a causa -entre otros- del estiaje en zonas donde están las principales centrales hidroeléctricas del país.

Este año, Manzano insistió en varias ocasiones que el país no sufrirá cortes de energía.

El nuevo ministro deberá afrontar, entre otros aspectos, conflictos socioambientales, la minería ilegal, y los efectos de las fluctuaciones del precio del petróleo, afectado por las crisis internacionales.

El petróleo es uno de los principales productos de exportación de Ecuador y uno de los puntales para financiar el presupuesto general del Estado. EFE

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