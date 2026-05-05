El presidente Rodrigo Chaves continuará como ministro en el nuevo Gobierno de Costa Rica

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San José, 5 may (EFE).- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, será el ministro de la Presidencia y de Hacienda del Gobierno entrante, anunció este martes la presidenta electa, Laura Fernández, quien comenzará su gestión el próximo viernes.

Fernández presentó este martes su gabinete, en el que anunció la continuidad de numerosas figuras de la Administración de Chaves, incluido el mandatario, quien ejercerá dos ministerios: Presidencia y Hacienda, y que además será el coordinador del sector económico del Gobierno.

La presidenta electa alabó el trabajo de Chaves y el «amor por Costa Rica» que les une y le agradeció por haber aceptado integrarse a su «equipazo» de trabajo.

Es la primera vez en la historia reciente del país que un presidente saliente toma un cargo como ministro de la siguiente administración, al igual que fue inédito que Fernández aceptara retomar su cargo como ministra de la Presidencia después de ganar las elecciones el pasado 1 de febrero.

Laura Fernández, quien ganó los comicios con el derechista conservador Partido Pueblo Soberano, dará continuidad a figuras claves del Gobierno de Chaves en los puestos de ministros de Relaciones Exteriores, Seguridad, Educación y Obras Públicas y Transportes, así como en instituciones estratégicas como la del seguro social, la de electricidad y la Comisión Nacional de Emergencias.

En un acto llevado a cabo en el Teatro Popular Melico Salazar, en San José, Fernández presentó como canciller a Manuel Tovar, actual ministro de Comercio Exterior, y como ministro de Seguridad anunció a Gerald Campos, quien se desempeña actualmente como titular de Justicia y Paz.

La presidenta electa dijo que cada nombramiento ha sido fruto de «una decisión profundamente pensada, meditada y analizada» y que estas personas tienen «la capacidad, la sensibilidad y el compromiso de transformar su cargo en una herramienta real para mejorar la vida de los costarricenses».

Fernández calificó su futuro mandato como «el Gobierno de la continuidad» que tiene como fin la «profundización de ese legado de (el presidente saliente) don Rodrigo (Chaves) que nos hará llegar todavía más lejos».

«Somos el equipo que no afloja y el que va a seguir apretando», dijo la presidenta electa, quien afirmó sentirse «bendecida» para «servir con honor, transparencia y sensibilidad humana».

Fernández también anunció que el segundo vicepresidente, Douglas Soto, será el embajador de Costa Rica en Estados Unidos.

Como parte de la continuidad del Gobierno de Rodrigo Chaves (2022-2026), Fernández mantendrá en sus cargos de ministros a Paula Bogantes (Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones), Efraín Zeledón (Obras Públicas y Transportes), Leonardo Sánchez (Educación), Yorleni León (Desarrollo Humano e Inclusión Social), Arnold Zamora (Comunicación) y Jorge Rodríguez (Cultura y Juventud).

También continuarán presidentes de instituciones como Marco Acuña en el Instituto Costarricense de Electricidad; Alejandro Picado en la Comisión Nacional de Emergencias y Mónica Taylor en la Caja Costarricense del Seguro Social, entre otros. EFE

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