El presidente taiwanés recibe en Taipéi a un alto cargo del partido gobernante japonés

Taipéi, 22 dic (EFE).- El presidente de Taiwán, William Lai, recibió este lunes en Taipéi a una delegación japonesa encabezada por Koichi Hagiuda, diputado del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) y secretario general en funciones de la formación, en un encuentro en el que ambas partes abogaron por profundizar la cooperación bilateral.

Durante la reunión, Lai instó a reforzar los vínculos entre Taiwán y Japón para contribuir al mantenimiento de la estabilidad regional y avanzar hacia un Indopacífico «libre y abierto», según un comunicado de la Presidencia isleña.

Lai señaló que Taipéi y Tokio deben «unir fuerzas, mantenerse unidos y apoyarse mutuamente» para profundizar la cooperación en ámbitos como la estrategia nacional, las asociaciones regionales, la seguridad económica y las industrias de alta tecnología.

Asimismo, afirmó que las democracias deben actuar de forma coordinada para evitar ser «derrotadas una por una» y para salvaguardar los valores de libertad y democracia que, según dijo, comparten ambas partes.

Por su parte, Hagiuda destacó que Taiwán es para Japón un socio y amigo importante, con «valores compartidos» y «estrechos vínculos económicos».

El encuentro se produce en un contexto de intensa actividad diplomática japonesa en la isla.

Este lunes está prevista la llegada a Taiwán de otras dos delegaciones niponas distintas: una integrada por legisladores encabezados por Hirofumi Takinami, miembros de un grupo parlamentario favorable a Taiwán, y otra liderada por el exministro de Justicia Suzuki Keisuke.

Ninguna de estas delegaciones participó en la reunión de este lunes, que se circunscribió al grupo encabezado por Hagiuda.

Estas visitas coinciden con un deterioro de las relaciones entre China y Japón en torno a la cuestión taiwanesa.

Pekín ha presentado protestas formales por los viajes de responsables japoneses a la isla y ha reiterado su oposición a cualquier contacto oficial, al considerar a Taiwán parte de su territorio.

La tensión bilateral se ha visto alimentada recientemente por incidentes militares y por declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien afirmó que un eventual ataque chino contra Taiwán podría situar a Japón en una «situación de crisis» y justificar la intervención de sus Fuerzas de Autodefensa.

China calificó esas palabras de «extremadamente graves» y ha respondido con medidas de presión política, económica y cultural. EFE

