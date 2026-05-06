El programa del viaje del papa León XIV a España

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Ciudad del Vaticano, 6 may (EFE).- El papa León XIV viajará a España del 6 al 12 de junio, 15 años después de la visita de Benedicto XIV en 2011, y visitará Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

El pontífice celebrará 4 misas multitudinarias, pero también tendrá momentos más privados como la visita a la cárcel de Brians 1 de Barcelona, al centro de acogida de para migrantes en Tenerife y la casa para las personas sin hogar del madrileño barrio de Carabanchel.

Este es el programa de la visita papal publicado hoy por la Santa Sede:

Madrid

Sábado 6 de junio 2026

8:00 Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Roma/Fiumicino hacia Madrid.

10:30 Llegada al aeropuerto internacional “Adolfo Suárez”.

11:30 Ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid.

12:00 Visita de cortesía a los reyes de España.

12:30 Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Real de Madrid.

18:00 Visita a los operadores y asistidos del proyecto social “CEDIA 24 HORAS” en el Centro de Información y Acogida, de Cáritas, en el barrio madrileño de Carabanchel.

20:30 Vigilia de oración con los jóvenes en la Plaza de Lima.

Domingo 7 de junio 2026

10:00 Santa Misa en la Plaza de Cibeles.

16:30 Encuentro privado con los miembros de la Orden de San Agustín en la nunciatura apostólica.

18:00 Encuentro “Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte” en el Movistar Arena.

19:30 Cena en la residencia del cardenal arzobispo de Madrid.

Lunes 8 de junio 2026

09:30 Encuentro con el presidente del Gobierno en la Nunciatura Apostólica.

10:30 Encuentro con los miembros del Parlamento Español en el Congreso de los Diputados.

11:30 Encuentro con los obispos de España en la sede de la Conferencia Episcopal.

12:50 Comida con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

18:00 Oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la Catedral de Santa María de la Almudena.

19:00 Encuentro con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu.

Madrid – Barcelona

Martes 9 de junio 2026

10:20 Encuentro con los voluntarios en el Pabellón 3 de IFEMA Madrid.

11:10 Salida en avión desde Madrid hacia Barcelona.

12:25 Llegada al aeropuerto internacional de Barcelona/El Prat.

13:00 Rezo de la Hora Media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia.

20:00 Vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Barcelona

Miércoles 10 de junio 2026

10:50 Visita al Centro Penitenciario Brians 1.

12:00 Oración del Santo Rosario en la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat.

13:00 Comida con la comunidad benedictina de Montserrat.

16:30 Encuentro con las realidades de caridad y asistencia diocesanas en la Iglesia de San Agustín.

19:30 Santa Misa en la Basílica de la Sagrada Familia e inauguración de la Torre de Jesucristo.

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves 11 de junio 2026

08:30 Salida en avión desde Barcelona hacia Las Palmas de Gran Canaria.

10:50 Llegada a la base aérea de Gran Canaria/Gando.

11:40 Encuentro con las asociaciones de acogida a los migrantes en el puerto de Arguineguín.

13:30 Encuentro con los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes de pastoral en la Catedral de Santa Ana.

18:30 Santa Misa en el Estadio de Gran Canaria.

Viernes 12 de junio 2026

Salida en avión desde Gran Canaria hacia Santa Cruz de Tenerife

09:10 Llegada al aeropuerto internacional de Tenerife Norte-Los Rodeos.

09:30 Encuentro con los migrantes del Centro “Las Raíces”.

10:10 Encuentro con las realidades de integración de los migrantes en la Plaza del Cristo de La Laguna.

12:15 Santa Misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

14:30 Ceremonia de despedida en el aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos.

15:00 Salida en avión hacia Roma.

20:10 Llegada al aeropuerto internacional de Roma/Fiumicino.

EFE

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