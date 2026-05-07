El prorruso Rumen Radev recibe el encargo de formar el nuevo gobierno de Bulgaria

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Varna (Bulgaria), 7 may.- El expresidente búlgaro Rumen Radev, considerado prorruso y euroescéptico, recibió este jueves el mandato oficial para formar un nuevo gobierno, después de que su partido, Bulgaria Progresista, ganó las elecciones legislativas del 19 de abril.

El encargo fue anunciado por la jefa del Estado, Iliana Yotova, en un ceremonia televisada desde la sede presidencial en Sofía, en la que Radev dijo tener ya nombrados a los miembros del Ejecutivo, listos para asumir funciones mañana, viernes.

«Hoy les presento la estructura y composición del Gobierno (…); le sugiero, señora presidenta, que emita un decreto para someter a votación mañana en el Parlamento el Gobierno que le propongo», dijo Radev, a lo que Yotova respondió asegurando que firmará «de inmediato» el decreto para su remisión al hemiciclo.

Tras dimitir en enero pasado para concurrir en las elecciones y fundar Bulgaria Progresista, Radev, de 62 años, logró en pocas semanas acaparar un gran apoyo popular, imponiéndose en las urnas con el 44,6 por ciento de los votos y 131 de los 240 escaños del Parlamento.

Esta amplia mayoría genera esperanzas de que el país más pobre de la Unión Europea logre superar la parálisis institucional que ha marcado los últimos cinco años, un periodo de inestabilidad con ocho elecciones generales y siete primeros ministros distintos.

«Tras años de coaliciones frágiles y gobiernos efímeros, los ciudadanos búlgaros han puesto fin a la crisis al depositar la responsabilidad de gobernar en una única formación. El voto de los electores es una expresión de voluntad por instituciones estables, libertad, democracia y seguridad», afirmó el futuro primer ministro.

Los comicios de abril fueron convocados tras la dimisión en diciembre del anterior Ejecutivo, una coalición liderada por el conservador Rosen Zhelyazkov, a raíz de masivas protestas ciudadanas contra la corrupción y los planes de austeridad.

Entre los «grandes desafíos» de su futura gestión, Radev destacó hoy la necesidad de frenar el encarecimiento del coste de vida y elaborar el presupuesto público para 2026, pendiente desde la caída del anterior gabinete. Asimismo, subrayó como prioridades garantizar la recepción de los fondos europeos y ejecutar la reforma del sistema judicial.

Antiguo comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Radev inició su carrera militar en 1987 bajo el régimen comunista. Formado posteriormente en el Air Command and Staff College de Estados Unidos, saltó luego a la política y en 2016 fue elegido presidente de Bulgaria como candidato independiente con el apoyo del partido socialista, cargo que revalidó en 2021.

Durante su mandato en la jefatura del Estado (2017-2026), mantuvo una relación tensa con el líder populista conservador Boiko Borisov, el político más destacado del país en los últimos 15 años, a quien acusó de forma repetida de tolerar la corrupción.

Su enfrentamiento con los políticos tradicionales le granjeó apoyo popular, especialmente al respaldar varias protestas ciudadanas, y con un mensaje nacionalista centrado en la regeneración del Estado, la seguridad nacional y la rendición de cuentas, Radev ha logrado capitalizar el descontento ciudadano.

En política exterior, Radev ha defendido que se puede combinar la pertenencia a la Unión Europea y la OTAN con una postura crítica hacia las sanciones contra Rusia. También aboga por mantener el diálogo con Moscú y se opone al envío de ayuda militar a Ucrania, argumentando que prolonga el conflicto. EFE

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