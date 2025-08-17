The Swiss voice in the world since 1935

El puente de Crimea se satura, con casi 1.800 coches esperando ser revisados por seguridad

Moscú, 17 ago (EFE).- El tráfico del puente de Crimea, que une Rusia con la península ucraniana que Moscú se anexionó en 2014, se ha visto saturado con 1.600 vehículos parados, que deben ser revisados manualmente.

La revisión de los automóviles se realiza por medidas de seguridad, debido a que el puente construido por las autoridades rusas es un objetivo susceptible para el ejército ucraniano, sobre todo tras el inicio de la guerra de 2022.

«Hay 1.096 vehículos en fila para la inspección manual desde el lado de Tamán (parte Rusia). El tiempo de espera es de más de tres horas», afirma el canal de Telegram que informa cada hora de la situación del cruce del estrecho.

Mientras tanto, desde el lado ucraniano el tiempo de espera es similar, con otros 794 vehículos esperando en Kerch.

Las largas colas durante el verano son casi diarias y suelen comenzar alrededor de las 7:00, hora de Moscú, afirma la agencia TASS.

El presidente ruso, Vladímir Putin se involucró personalmente en la construcción del viaducto, que se convirtió en símbolo de la anexión rusa de la península ucraniana y que el propio mandatario ruso llegó a cruzar en un despliegue mediático durante su inauguración.

La última vez que los servicios secretos ucranianos atacaron el puente fue a principios de junio de este año, cuando explotaron una carga de 1.100 kilogramos de explosivos en uno de sus soportes.

En 2022 también explotó un camión, lo que provocó que un tramo de la vía se derrumbara al agua.

También por motivos de seguridad, las fuerzas del orden rusas prohíben realizar fotografías de la infraestructura.

Crimea ha sido tradicionalmente uno de los principales puntos de veraneo para los turistas rusos, todavía desde antes de su anexión en 2014, que fue condenada como ilegal por la Unión Europea y Estados Unidos. EFE

