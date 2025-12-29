El rechazo del reconocimiento israelí de Somalilandia crece antes de la reunión de la ONU

Nairobi, 29 dic (EFE).- El rechazo internacional al reconocimiento israelí de la región somalí separatista de Somalilandia como Estado independiente creció este lunes, a pocas horas de la reunión que celebrará el Consejo de Seguridad de la ONU para tratar el asunto.

El Gobierno de China expresó este lunes su «grave preocupación» y su «firme oposición» al reconocimiento de la región autoproclamada independiente.

En una rueda de prensa, el portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró que Somalilandia es una «parte inseparable» del territorio de Somalia.

«China apoya firmemente la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Somalia, y se opone a cualquier acto que busque dividir su territorio», aseveró el vocero.

Asimismo, Irán calificó este lunes de “infundado y carente de sentido” el reconocimiento israelí, que consideró parte de una estrategia para desestabilizar amplias zonas de la región, desde el Cuerno de África hasta Asia Occidental y el mar Rojo.

“Reconocer una parte de un país independiente y parte del territorio somalí por un actor cuya propia existencia también es cuestionable es una acción destinada únicamente a fragmentar los países islámicos”, denunció el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, en una rueda de prensa.

El líder de los rebeldes chiíes hutíes de Yemen, Abdelmalek al Huti, amenazó incluso con atacar Somalilandia ante «cualquier presencia israelí» en la región separatista, al tildar la acción israelí de «agresión contra Somalia y el Yemen».

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de facto talibán de Afganistán también condenó el reconocimiento por parte de Israel de Somalilandia, al considerarlo ilegal, ilegítimo y una violación de la soberanía de Somalia.

Esas reacciones se produjeron después de que La Liga Árabe -formada por 22 países, incluida Somalia- afirmase este domingo que el reconocimiento israelí de Somalilandia constituye un «atentado» contra la seguridad regional, e instara a que se le apliquen a Israel «medidas jurídicas, económicas, políticas y diplomáticas».

El reconocimiento de Israel, primer país del mundo que da ese paso, se ha topado con un amplio rechazo internacional, especialmente de África, el mundo islámico, China y la Unión Europea (UE).

El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará este lunes una sesión urgente para debatir el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel, adelantó este sábado el embajador israelí ante Naciones Unidas, Danny Danon.

Israel reconoció oficialmente este viernes a Somalilandia como un «Estado independiente y soberano», según indicó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

«Esta declaración se inscribe en el espíritu de los Acuerdos de Abraham firmados por iniciativa del presidente Trump», explicó la oficina de Netanyahu en una nota.

Los Acuerdos de Abraham son pactos de normalización de relaciones diplomáticas firmados en 2020 entre Israel, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin, por mediación de EE.UU. bajo la primera presidencia de Donald Trump, a los que luego se unieron Sudán y Marruecos.

Somalilandia, protectorado británico hasta 1960, no está reconocida internacionalmente, aunque tiene constitución, moneda y gobierno propios, e incluso un mejor desarrollo económico y mayor estabilidad política que Somalia hasta ahora.

La región declaró su separación de Somalia, excolonia italiana, en 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre.

En las últimas décadas, Somalia y Somalilandia han impulsado sin éxito varios intentos de diálogo sobre la independencia de la región.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde el derrocamiento de Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas, como Al Shabab, y señores de la guerra. EFE

