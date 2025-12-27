El reconocimiento israelí de Somalilandia como Estado provoca amplia condena internacional

5 minutos

Nairobi, 27 dic (EFE).- El reconocimiento de la región separatista somalí norteña de Somalilandia como Estado independiente este viernes por Israel, primer país en adoptar esa medida, ha provocado una amplia condena internacional, especialmente de África, el mundo árabe y China.

En un comunicado emitido a última hora del viernes, el Gobierno somalí afirmó que «rechaza categórica e inequívocamente el ataque deliberado a su soberanía y la medida ilegal de Israel al pretender reconocer la región norte de Somalia».

«La región de Somalilandia es parte integral, inseparable e inalienable del territorio soberano de la República Federal de Somalia», afirmó el Ejecutivo somalí.

El presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, mantuvo este sábado consultas telefónicas con líderes africanos, entre ellos sus homólogos de Kenia, William Ruto; Uganda, Yoweri Museveni: Tanzania, Samia Suluhu Hassan; y Yibuti, Ismaïl Omar Guelleh, según un comunicado emitido por la Presidencia somalí.

«Durante la llamada, los presidentes reafirmaron su apoyo a la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Somalia», aseguró su oficina.

Asimismo, el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, dijo que «rechaza firmemente cualquier iniciativa o acción encaminada a reconocer a Somalilandia como entidad independiente», al recordar que ese territorio «sigue siendo parte integral» de Somalia.

En la misma línea, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), bloque económico de ocho países de África oriental, defendió este sábado que Somalia es «un Estado miembro soberano de la IGAD, cuya unidad, soberanía e integridad territorial están plenamente reconocidas por el derecho internacional».

Apoyo chino a Somalia

Igualmente, la Embajada de China en Somalia expresó este sábado su apoyo a la «unidad nacional» de Somalia.

En un comunicado, la legación informó de que el embajador chino, Wang Yu, tuvo una «conversación telefónica urgente» con el ministro somalí de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Abdisalam Ali, a quien trasladó «el firme apoyo de China a la soberanía, la unidad nacional y la integridad territorial de Somalia».

El presidente Mohamud también habló por teléfono con el emir de Catar, Tamin bin Hamdan Al Thani, quien manifestó su apoyo a «la soberanía y la integridad territorial» de Somalia, de acuerdo con su oficina.

Este viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto informó de que el ministro egipcio de Relaciones Exteriores, Badr Abdelatty, sostuvo conversaciones telefónicas con sus homólogos de Somalia, Turquía y Yibuti para tratar los «peligrosos acontecimientos» en el Cuerno de África relacionados con el reconocimiento de Somalilandia por Israel.

También condenaron el reconocimiento países como Kuwait, Irak (presidente de turno de la Liga Árabe), Jordania y Arabia Saudí.

Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna partes de Cisjordania ocupada, rechazó el reconocimiento de Somalilandia, y recordó que Israel podría estar buscando un destino para expulsar a los palestinos.

Israel reconoció oficialmente este viernes a Somalilandia como un «Estado independiente y soberano», indicó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una nota.

«Esta declaración se inscribe en el espíritu de los Acuerdos de Abraham firmados por iniciativa del presidente Trump», explicó la oficina de Netanyahu.

Acuerdos de Abraham

Los Acuerdos de Abraham son pactos de normalización de relaciones diplomáticas firmados en 2020 entre Israel, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin, por mediación de EE.UU. bajo la primera presidencia de Donald Trump, a los que luego se unieron Sudán y Marruecos.

El presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, señaló que «este es un momento histórico» que marca el inicio de una «alianza estratégica», y remarcó su disposición a «adherirse a los Acuerdos de Abraham».

Somalilandia, protectorado británico hasta 1960, no está reconocida internacionalmente, aunque tiene constitución, moneda y gobierno propios, e incluso un mejor desarrollo económico y mayor estabilidad política que Somalia hasta ahora.

La región declaró su separación de Somalia, excolonia italiana, en 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre.

En las últimas décadas, Somalia y Somalilandia han impulsado sin éxito varios intentos de diálogo sobre la independencia de la región.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde el derrocamiento de Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas, como Al Shabab, y señores de la guerra. EFE

