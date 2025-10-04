The Swiss voice in the world since 1935
El recuento confirma una clara victoria del populista Babis en las elecciones de Chequia

Praga, 4 oct (EFE).- El movimiento de Ciudadanos Descontentos (ANO), del populista Andrej Babis, ganó con claridad las elecciones legislativas en la República Checa este viernes y sábado, con cerca del 37 % de los votos, por delante de la gobernante coalición Spolu (Juntos) del primer ministro, Petr Fiala, con casi el 22 %.

Según el recuento del 82 % de las papeletas, el partido del magnate y exprimer ministro Babis obtiene el 36,5 % de los votos y 86 de los 200 escaños en el Parlamento, frente al 21,9 % y 49 diputados de la alianza de centro liberal del jefe de Gobierno en funciones.

Tercero es, según este recuento, el partido de los Alcaldes (Stan), socios en el actual gobierno, con el 10,8 % y 20 escaños, mientras que partido prorruos y xenófobo SPD está virtualmente empatado con el partido liberal Los Piratas, ambos con algo más del 8,1 % y 16 escaños, delante del partido antisistema Motoriste (Motoristas) con el 6,9 % y 13 escaños.EFE

