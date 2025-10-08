El rey Carlos III narra en un documental la «urgente necesidad» de proteger el planeta

2 minutos

Londres, 8 oct (EFE).- El rey Carlos III expone la «urgente necesidad de tomar medidas prácticas para proteger y restaurar el clima y el planeta» en un documental de la plataforma de contenido a la carta Prime Video en el que se narra su visión en la protección del medioambiente.

La pieza, titulada provisionalmente ‘Finding Harmony: A King’s Vision’ (Buscando armonía: La visión de un rey), se estrenará a principios de 2026 en más de 240 países, según anunció este miércoles el Palacio de Buckingham en un comunicado.

«La naturaleza es nuestro sustento, nosotros formamos parte de la naturaleza. Por lo tanto, lo que le hacemos a ella, nos lo hacemos a nosotros mismos», aseveró el monarca británico en la nota.

Esta filosofía se muestra a través de la misión «profundamente personal» de la King’s Foundation, una organización benéfica fundada en 1990 en la finca Dumfries House (Ayrshire, Escocia) por el monarca cuando ostentaba el título de príncipe de Gales y que este año cumple su 35 aniversario.

La cinta documentará ejemplos que incluyen la producción de alimentos, el urbanismo, la regeneración de comunidades, los textiles sostenibles y las habilidades tradicionales, así como reflexiones del propio Carlos III sobre su compromiso «de toda la vida» con la promoción del mundo sostenible.

Carlos III cree que ver el mundo de esta manera y comprender que la naturaleza «es el núcleo del bienestar y la prosperidad humanos» pondrá de relieve «la urgente necesidad de tomar medidas prácticas para proteger y restaurar el clima y el planeta y, en última instancia, construir un futuro sostenible».

«Espero que esta película muestre solo algunas de las notables iniciativas que se están llevando a cabo en todo el mundo para poner en práctica la armonía, desde los bosques de Guyana hasta las comunidades sostenibles de la India, y, más cerca de casa, a través del trabajo de mi fundación», aseveró el rey.

Además, el monarca mostró su deseo de que «anime a un nuevo público a conocer la filosofía de la armonía y, tal vez, inspire la misma determinación que me ha dado a mí para ayudar a construir un futuro más sostenible». EFE

mas/ja/crf