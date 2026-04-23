El Salvador, con bajo cumplimiento de recomendaciones de la CIDH en 2025, según un informe

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San Salvador, 23 abr (EFE).- El informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para 2025 señala un bajo cumplimiento de El Salvador de las recomendaciones del organismo, relacionadas sobre todo con el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y que suspende garantías constitucionales.

El documento de la CIDH da cuenta de un total de 23 recomendaciones hechas al Estado salvadoreño, de las que «ninguna alcanza un nivel de cumplimiento total o parcial sustancial, tres se ubican como parcialmente cumplidas (13 %), 16 permanecen pendientes (70 %) y cuatro fueron consideradas incumplidas (17 %)».

Entre las recomendaciones que, de acuerdo con la CIDH, no ha cumplido El Salvador se encuentra de «poner fin a la suspensión de los derechos y garantías restringidas en el marco del régimen de excepción».

«La Comisión constata que el Estado no ha adoptado acciones para poner fin a la suspensión de derechos ni ha establecido un plan de restitución progresiva de garantías» y «no es posible identificar avances materiales orientados a su cumplimiento», por lo que «la Comisión entiende que esta recomendación se encuentra incumplida», subrayó la CIDH.

La CIDH también dio por incumplida la recomendación de retirar gradualmente a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública, sin que el Estado haya presentado a la fecha «un plan de retiro gradual», sino que se «ha adoptado y prorrogado medidas que mantienen y amplían el involucramiento militar».

Otra de las recomendaciones es la relacionada con el uso de la prisión preventiva «como medida de último recurso y justificada», además de «modificar la legislación incorporando más medidas alternativas».

«El propio Estado ha expresado su negativa a introducir las reformas legales necesarias para incorporar un mayor catálogo de medidas alternativas» y «la CIDH observa que el Estado manifestó ‘rechazar categóricamente cualquier intento de la CIDH de asumir funciones legislativas'», indica el informe.

El documento apunta que también se habría incumplido la recomendación de habilitar la visita de familiares, representantes y autoridades a los centros penales.

«Este resultado refleja que, aun cuando existen acciones puntuales o preparatorias, no hay evidencia suficiente de implementación ni de resultados materiales que permitan elevar los niveles de cumplimiento», indica.

De igual forma, agrega que «la CIDH observa con preocupación que defensores y defensoras de derechos humanos habrían sido detenidos sin acceso a sus abogados y trasladados a lugares desconocidos, lo cual contraviene las garantías básicas del debido proceso y la protección judicial efectiva».

El régimen de excepción cumplió el mes pasado cuatro años promovido por el presidente Nayib Bukele y respaldado por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido Nuevas Ideas (NI), como medida contra las pandillas, lo que ha dejado más de 91.000 detenciones y miles de denuncias de atropellos a los derechos humanos.

En este contexto, las organizaciones han recibido más de 6.400 denuncias de atropellos y unas 517 muertes de personas detenidas.

Esta medida extraordinaria le granjeó a Bukele un segundo mandato en 2024, a pesar de que en ese momento la reelección inmediata estaba prohibida por la Constitución. EFE

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