El Salvador eleva alerta en la zona costera por las lluvias que dejan una persona muerta

2 minutos

San Salvador, 7 oct (EFE).- Las autoridades de Protección Civil de El Salvador elevaron este martes a naranja (riesgo) la alerta en la zona costera del país por las lluvias que han dejado al menos una persona fallecida, varios deslizamientos de tierra, inundaciones y árboles caídos.

Protección Civil emitió alerta amarilla (vigilancia) para todo el territorio el pasado 30 de septiembre, sin embargo hoy elevó la alerta para 13 municipios que conforman la zona costera.

Para el resto, 31 localidades, se mantiene vigente la alerta amarilla (vigilancia), según informó Protección Civil en un boletín compartido en redes sociales.

Las fuertes lluvias registradas en El Salvador en las últimas horas han dejado al menos una persona fallecida en el centro del país tras un deslizamiento, según informaron este martes medios locales y los socorristas de Comandos de Salvamento.

La víctima fue identificada como Nancy Verónica Mejía Cruz, de 32 años, quien «perdió la vida tras quedar soterrada por un deslizamiento de tierra que cayó sobre su vivienda» en la localidad de Ciudad Delgado, cercana a la capital San Salvador.

Por el momento, las autoridades salvadoreñas no han dado detalles de las emergencias atendidas y sobre los daños que habrían podido ocasionar estas lluvias que se presentaron entre la noche del lunes y la madrugada del martes.

En cada invierno, las personas que viven principalmente en la zona rural de El Salvador corren diferentes peligros por la vulnerabilidad en los sitios donde están sus viviendas, construidas en su mayoría con barro, láminas y plástico.

Una de las principales amenazas son los deslizamientos de tierras y las inundaciones a causa del desbordamiento de ríos. EFE

