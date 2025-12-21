El Santa Claus de Guatemala no defrauda con sus regalos para niños de escasos recursos

Ciudad de Guatemala, 21 dic (EFE).- El Santa Claus de Guatemala no defraudó este domingo para entregarle docenas de regalos a niños de escasos recursos que viven debajo de un puente en el norte de la capital del país, en una tradición implantada desde hace 28 años.

Disfrazado de Papá Noel, el bombero Héctor Chacón se lanzó a rapel como lo hace cada año, bajo la mirada de cientos de vecinos que esperaban su llegada.

Fiel a su costumbre establecida el siglo pasado, Chacón bajó esta mañana con acrobacias, amarrado con una soga, del puente Las Vacas, en el norte de la Ciudad de Guatemala, para entregarle obsequios a los infantes que radican en el lugar.

«El trabajo en sí de los bomberos lo vuelve a uno solidario, pero creo que todo el mundo puede tener un poco de solidaridad», expuso Chacón.

La edad no es un impedimento para el Santa Claus de los guatemaltecos, que está por cumplir con 80 años pero que aún mantiene una condición física que le permite lanzarse con seguridad del puente.

Los regalos que Chacón entrega se obtienen mediante donaciones y el bombero admitió que estaba preocupado porque no iba a alcanzar la cuota necesaria. «Pero cuando faltaban solo tres días se desbordaron totalmente las personas caritativas», contó a EFE.

«Mis padres eran trabajadores y honrados. En mi casa había lo suficiente para comer, para vivir, de alguna manera cómodo, pero no para extras como sería un juguete para Navidad», recordó Chacón.

El bombero añadió que en algún momento la tradición podría pasar a ser realizada por alguno de sus tres hijos, pero «tienen que nacer de ellos».

Los niños beneficiados con los regalos son parte de los asentamientos La Paz, Jesús de la Buena Esperanza y El Carmen, ubicados debajo del puente Las Vacas, en una zona donde radican familias de escasos recursos.

Según cifras oficiales y de organismos internacionales, en Guatemala casi el 60 por ciento de la población viven en la pobreza y uno de cada dos niños sufre de algún grado de desnutrición. EFE

