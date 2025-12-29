El Saprissa ficha al panameño Tomás Rodríguez y al nicaragüense Bancy Hernández

San José, 29 dic (EFE).- El Saprissa costarricense anunció este lunes los fichajes del delantero panameño Tomás Rodríguez y del centrocampista nicaragüense Bancy Hernández como refuerzos para el Torneo Clausura que comenzará el próximo 14 de enero.

El Saprissa, uno de los clubes grandes de Centroamérica, salió al mercado regional para contratar a estos dos futbolistas internacionales con sus respectivas selecciones y reforzar así dos zonas críticas de su columna vertebral, en las que durante los últimos torneos ha adolecido de falta de variedad de perfiles o en las que sus jugadores han tenido bajo rendimiento.

El delantero panameño Tomás Rodríguez, de 26 años, llega al ‘monstruo morado’ en condición de préstamo por un año procedente del Sporting San Miguelito de Panamá, que lo había cedido en la última temporada al Monagas venezolano.

«Hemos seguido la pista de Tomás desde junio de este año y por diferentes razones no logramos traerlo antes. Hoy estamos felices de contar con un jugador de su categoría. Las negociaciones se han dado de forma directa entre Saprissa y el jugador», dijo en un comunicado el directivo del Comité Deportivo de Saprissa, Erick Lonis.

El segundo fichaje internacional anunciado por el Saprissa es el del centrocampista nicaragüense Bancy Hernández, que llega al equipo con un contrato de 2 años procedente del Real Estelí de Nicaragua, club en el que jugó 108 partidos, marcó 34 goles y dio 7 asistencias.

Hernández, de 25 años, también es un jugador regular en la selección de Nicaragua, con la que ha jugado 24 partidos.

Con estos refuerzos el Saprissa buscará pelear por el título de la liga de Costa Rica tras no conseguirlo en los últimos tres torneos.

El Saprissa es el equipo más laureado de Costa Rica con 40 títulos locales, seguido por el Alajuelense y el Herediano, que tienen 31 cada uno. EFE

