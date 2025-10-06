The Swiss voice in the world since 1935
El Secretario del Tesoro de EEUU seguirá al frente de la agencia de impuestos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 6 oct (EFE).- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, seguirá combinando su cargo con el de comisario del Servicio de Impuestos Internos (IRS), según informó la cadena CNBC este lunes.

Bessent asumió el control del IRS después de que el presidente, Donald Trump, destituyera al legislador Billy Long apenas dos meses después de nombrarle para el puesto. Más tarde le propuso como embajador para Islandia.

Es la primera vez que un secretario del Tesoro combina sus labores con la dirección de la agencia de impuestos, algo que ha suscitado cierto debate sobre una posible politización del servicio.

Trump ha decidido que la sustitución del cargo pase de temporal a permanente y que Bessent se quede a cargo de la IRS, según explicaron fuentes cercanas al asunto a la cadena.

Este mismo lunes, el propio Bessent anunció el nombramiento de Frank Bisignano como director ejecutivo del IRS, un cargo nuevo que compaginará con el de comisario de la Administración del Seguro Social. EFE

