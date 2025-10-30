El Senado de Bolivia da luz verde a una ley para proteger a huérfanos por feminicidios

3 minutos

La Paz, 30 oct (EFE).- La Cámara de Senadores de Bolivia aprobó un proyecto de ley para proteger a niños y adolescentes que quedaron huérfanos como consecuencia de feminicidios y la envió al Ejecutivo para su promulgación, lo que fue celebrado este jueves por las organizaciones promotoras de la norma.

El proyecto de ‘Ley de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos de Feminicidio y otros Delitos contra la Vida’ se aprobó en el Senado el miércoles en la noche, con la presencia en el hemiciclo de la Cámara alta de representantes de la Alianza por los Huérfanos de Feminicidio en Bolivia y familiares de víctimas.

La aprobación de la norma, que pasó previamente el filtro en la Cámara de Diputados, fue celebrada por organizaciones integrantes de la alianza, como la Fundación Voces Libres y la Comunidad de Derechos Humanos Bolivia, que impulsaron el proyecto desde hace dos años.

«Esta norma representa un paso fundamental en la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes que perdieron a sus madres por la violencia feminicida», publicó en sus redes sociales la comunidad de Derechos Humanos Bolivia.

Por su parte, la coordinadora nacional de Voces Libres y una de las representantes de la alianza, Mercedes Cortez, mencionó que la aprobación de la norma se logró «con la fuerza que nace del amor» por los menores a los que han «visto sufrir» por la pérdida de sus madres y por las «hermanas que ya no están porque fueron asesinadas».

La Coordinadora de la Mujer, que agrupa a más de una treintena de entidades defensoras de la igualdad, remarcó que la aprobación es «un paso fundamental hacia la justicia, la reparación y la garantía de una vida digna» para los menores «que han perdido a sus madres por la violencia machista».

«Atención integral, protección social y reparación»

Las organizaciones urgieron al Gobierno saliente de Luis Arce a promulgar la ley «para hacer efectiva la protección integral y la reparación» que merecen estos niños y adolescentes.

El Senado precisó en un comunicado que el proyecto tiene como finalidad «garantizar atención integral, protección social y reparación» a menores huérfanos «como consecuencia de delitos de feminicidio, asesinato del hombre cometido por su pareja o expareja, y homicidio-suicidio en contextos de violencia familiar».

Según la Cámara alta, el documento establece, entre otras medidas, el pago de un bono mensual «que no será inferior al 20 % del salario mínimo nacional» para el tutor o apoderado de los menores.

El salario mínimo en Bolivia es de 2.750 bolivianos (unos 395 dólares), por lo que la renta planteada en la ley debería ser de al menos unos 550 bolivianos (unos 79 dólares).

El beneficio tendrá dos modalidades, una provisional, que se entregará desde el inicio de la investigación del hecho, y otra definitiva, que se consolidará con la sentencia ejecutoriada contra el autor del delito, según el Senado.

La ley plantea otras medidas como garantías estatales para la educación, salud y apoyo psicológico de los beneficiarios y la entrega de un subsidio alimentario para menores de 5 años.

Entre el 1 de enero y el 10 de octubre, la Fiscalía de Bolivia reportó 62 casos de feminicidios en el país.

A falta de datos oficiales, el Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres da cuenta de que entre enero y septiembre de este año 73 niños y adolescentes quedaron huérfanos como consecuencia de los feminicidios. EFE

