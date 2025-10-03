The Swiss voice in the world since 1935
El Senado de EE.UU. rechaza dos nuevos intentos para reabrir el Gobierno federal

Washington, 3 oct (EFE).- El Senado de Estados Unidos rechazó este viernes de nuevo dos propuestas presupuestarias, una de los republicanos y otro de los demócratas, para poner fin al cierre del Gobierno federal, que empezó el miércoles.

Como sucedió el martes y el miércoles, ninguna de las dos propuestas consiguió el respaldo de los 60 senadores necesario para salir adelante. La presentada por los republicanos fue derrota por 54 votos contra y 44 votos a favor; y la de los demócratas obtuvo 52 en contra y 46 favorables. EFE

