El Senado de EE.UU. rechaza dos nuevos intentos para reabrir el Gobierno federal
Washington, 3 oct (EFE).- El Senado de Estados Unidos rechazó este viernes de nuevo dos propuestas presupuestarias, una de los republicanos y otro de los demócratas, para poner fin al cierre del Gobierno federal, que empezó el miércoles.
Como sucedió el martes y el miércoles, ninguna de las dos propuestas consiguió el respaldo de los 60 senadores necesario para salir adelante. La presentada por los republicanos fue derrota por 54 votos contra y 44 votos a favor; y la de los demócratas obtuvo 52 en contra y 46 favorables. EFE
