El Senado de EE.UU. tumba por sexta vez las propuestas para abrir el Gobierno

2 minutos

Washington, 8 oct (EFE).- El Senado de Estados Unidos tumbó este miércoles por sexta vez las propuestas presentadas por los republicanos y los demócratas para abrir el Gobierno federal, que ya entra en la segunda semana de cierre por falta de acuerdo sobre su financiación.

Como en las otras ocasiones, ninguno de los proyectos ha conseguido lograr los 60 apoyos necesarios para ser aprobado. El presentado por los republicanos fue derrota por 54 votos a favor y 45 votos en contra; y el de los demócratas obtuvo 47 favorables y 52 en contra.

Los senadores demócratas John Fetterman, de Pensilvania, y Catherine Cortez Masto, de Nevada, rompieron la disciplina de voto de su partido y apoyaron la propuesta republicana, igual que el senador independiente de Maine, Angus King, como hicieron en las anteriores votaciones.

Sin embargo, el senador republicano Rand Paul, de Kentucky, votó en contra.

Esta falta de consenso entre los senadores mantiene cerrado el cierre del Gobierno mientras que agencias federales permanecen cerradas y cientos de empleados no pueden trabajar. A medida que pasan los días más agencias federales se van quedando sin fondos para hacer frente a esta situación.

El escollo principal entre ambos se encuentra en las partidas de sanidad.

Por un lado, los demócratas se niegan a dar su apoyo al proyecto presentado por los republicano hasta que se renueven los subsidios del programa sanitario Obamacare que expiran este año. Quieren también que se revoquen los recortes en materia de sanidad recogidos en la ley presupuestaria que impulsó el presidente, Donald Trump, la conocida como ‘Big Beatiful Bill’.

Los republicanos, por su parte, acusan a los demócratas de querer cerrar el Gobierno intencionadamente y de querer dar atención médica a inmigrantes indocumentados.

Hace unos días, el presidente, Donald Trump, se mostró abierto a negociar con los demócratas un pacto sobre la atención sanitaria para reabrir el Gobierno. Sin embargo, líderes republicanos han señalado que negociarán solo una vez que se reabra.

Mientras tanto, la tensión entre los republicanos y demócratas no hace más que aumentar.

El cierre del Gobierno ya está teniendo efectos tangibles: los aeropuertos internacionales de Nashville y Chicago han informado de que la escasez de controladores aéreos está generando retrasos y se prevé que cierren algunas torres de control. EFE

