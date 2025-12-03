El Senado mexicano confirma la lista final de tres candidatas para ser la Fiscal General

Ciudad de México, 3 dic (EFE).- La presidenta del Senado de México, Laura Itzel Castillo, confirmó este miércoles la lista final de tres candidatas para encabezar la Fiscalía General de la República (FGR), donde aparece la actual encargada de despacho de la dependencia, Ernestina Godoy.

En la lista enviada hoy por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, al Senado, también están Luz María Zarza Delgado, excandidata a ministra (magistrada) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y Maribel Bojorges Beltrán, coordinadora general de investigación territorial en la Fiscalía de Ciudad de México.

Previamente, en su conferencia de prensa diaria, Sheinbaum señaló que decidió enviar la terna final compuesta únicamente por candidatas «porque es tiempo de mujeres».

En la víspera, el Senado mexicano aprobó una lista con diez aspirantes -cinco mujeres y cinco hombres-, seleccionados de las 43 postulaciones al cargo recibidas entre el viernes y el domingo pasado.

De esos diez perfiles, Sheinbaum seleccionó una terna de mujeres de la que el Legislativo deberá votar para elegir a la nueva fiscal general.

Entre las finalistas, destaca Godoy, exconsejera jurídica de Sheinbaum, cargo al que renunció para asumir la titularidad interina de la FGR, tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, el jueves pasado.

Desde su primer día como encargada de despacho, el pasado viernes, Godoy comenzó a realizar cambios en áreas estratégicas de la entidad como en la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde nombró al mando a Héctor Elizalde Mora y a César Oliveros Aparicio, respectivamente.

Godoy también fue fiscal de la Ciudad de México, de 2018 a 2024, cuando Sheinbaum era jefa de Gobierno de la capital (2018-2023).

El relevo en la FGR se da tras el anuncio de Gertz Manero de su retiro del cargo, luego de que Sheinbaum le ofreciera la titularidad de una embajada de un «país amigo», aún sin especificar cuál.

Gertz Manero asumió como fiscal general en enero de 2019 y estaba previsto que permaneciera en el cargo hasta enero de 2028. EFE

mjc/csr/jrg