El servicio de correos francés sufre un nuevo cíberataque tras otro reivindicado por rusos

2 minutos

París, 1 ene (EFE).- La Poste, el servicio de correos de Francia, sufrió este jueves un cíberataque en su web que imposibilitaba el acceso a algunos de sus servicios menos de una decena de días después de otro que había sido reivindicado por un grupo de jáqueres conocido por estar vinculado a intereses prorrusos.

Esta mañana La Poste presentaba en su página de acceso de internet un mensaje en el que señalaba que su web no estaba disponible y que sus equipos estaban haciendo lo posible para «restablecer la situación lo más rápido posible».

La empresa estatal francesa reconocía que estaba afrontando «un cíberataque» y, como alternativa para los que tienen un correo electrónico asociado a La Poste, proponía otra dirección de acceso.

El ataque anterior, que había comenzado el 22 de diciembre y que se había prolongado hasta el 26, había afectado en particular al seguimiento de los paquetes por parte de los clientes, pero su distribución se había podido realizar normalmente.

La Poste había precisado entonces que ese ataque a su web no había supuesto el robo de datos porque no fue una intrusión en sus sistemas.

La denuncia que presentó ante la Justicia dio lugar a una investigación de la Fiscalía de París encargada a la Dirección General de la Seguridad Interior (DGSI, los servicios secretos).

La operación contra La Poste se la atribuyó ‘Noname057(16)’, un grupo de jáquers vinculado a intereses prorrusos que ya ha estado relacionado con otros cíberataques a webs de instituciones oficiales francesas como el Ministerio de Justicia, prefecturas (delegaciones del Gobierno) y ayuntamientos mediante el método de la saturación a partir de un aluvión de solicitudes.

Según los expertos en cíberseguridad, ese tipo de ataques no buscan un beneficio económico, sino perjudicar la reputación de una empresa o un país. EFE

ac/alf