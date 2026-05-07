El superávit de la balanza comercial brasileña creció un 43,5 % hasta abril

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Río de Janeiro, 7 may (EFE).- Brasil, la mayor economía de América Latina, registró en los primeros cuatro meses un superávit en su balanza comercial de 24.782 millones de dólares, valor en un 43,5 % superior al del mismo período de 2025, pese a la caída de las ventas a EE.UU., que era su segundo mayor socio comercial.

El aumento del saldo positivo fue impulsado por el crecimiento del 9,2 % de las exportaciones, que sumaron 116.551 millones de dólares entre enero y abril, según los datos divulgados este jueves por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio.

Las importaciones acumuladas en los cuatro primeros meses del año también crecieron, pero a un menor ritmo, el 2,5 %, hasta 91.770 millones de dólares.

Las exportaciones y el superávit comercial crecieron pese a que las ventas dirigidas a Estados Unidos cayeron un 16,7 % hasta abril, hasta 10.900 millones de dólares.

Los embarques a EE.UU. vienen cayendo desde agosto del año pasado, cuando el Gobierno de Donald Trump impuso un arancel extraordinario del 50 % sobre la importación de productos brasileños.

Pese a que los aranceles estadounidenses ya fueron reducidos para la mayoría de los productos brasileños, el comercio no se normalizó debido a que en los últimos meses los exportadores brasileños buscaron nuevos mercados y diversificaron sus destinos.

China permanece como el mayor socio comercial de Brasil, que exportó hacia el gigante asiático 35.610 millones de dólares entre enero y abril, un valor en un 25,4 % superior al del mismo período de 2025, e importó 23.960 millones de dólares (-0,4 %).

La Unión Europea volvió a desplazar a Estados Unidos como el segundo socio comercial de Brasil. Las exportaciones hacia Europa aumentaron un 6,5 %, hasta 16.970 millones de dólares, y las importaciones se redujeron en un 2,4 %, hasta 15.550 millones de dólares.

Las ventas a Argentina, cuarto mayor socio, se redujeron un 18,4 %, hasta 4.740 millones de dólares entre enero y abril, y las compras al país vecino aumentaron un 0,4 %, hasta 3.920 millones de dólares.

Los principales productos exportados por Brasil hasta abril fueron soja (6.960 millones de dólares), petróleo (4.790 millones de dólares), hierro (2.460 millones de dólares) y carne bovina (1.570 millones de dólares).

Brasil cerró 2025 con un superávit comercial de 68.293 millones de dólares, un 7,9 % menos que en 2024, gracias a que las exportaciones alcanzaron un récord de 348.676 millones de dólares, pese a la guerra comercial desatada por Estados Unidos. EFE

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