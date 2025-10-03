El Supremo de EE.UU. permite de nuevo a Trump revocar permiso migratorio para venezolanos
Washington, 3 oct (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló este viernes a favor de la Administración de Donald Trump y le permite de nuevo revocar el estatus de protección temporal (TPS) de más de 600.000 migrantes venezolanos.
El tribunal falló, con seis votos a favor y tres en contra, dar la razón al Departamento de Seguridad Nacional, de manera que muchos de los venezolanos que habían sido beneficiados podrían ser deportados. EFE
