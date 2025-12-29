El Supremo indio suspende la anulación de cadena perpetua a un parlamentario por violación

3 minutos

Nueva Delhi, 29 dic (EFE).- El Tribunal Supremo de la India, la máxima magistratura de este país asiático, suspendió este lunes la anulación de la cadena perpetua que había obtenido la semana pasada un parlamentario miembro del partido del primer ministro Narendra Modi, condenado por violar a una adolescente en 2017.

El Tribunal Superior de Delhi había suspendido la semana pasada la condena a cadena perpetua del parlamentario regional Kuldeep Singh Sengar, del estado de Uttar Pradesh (norte de la India) y miembro del Bharatiya Janata Party (BJP) de Modi.

Entonces, los jueces indicaron que Sengar no podía ser considerado un «servidor público» ni una persona «en posición de confianza o autoridad», requisitos necesarios para aplicar la figura de violación agravada que permite la imposición de la pena de cadena perpetua.

Sin embargo, la Corte Suprema de la India consideró en una orden de este lunes que existen «diversas cuestiones sustanciales de derecho», sin especificar cuáles, que justifican examinar la suspensión de la pena de cadena perpetua dictada por el Tribunal Superior de Delhi

«Teniendo en cuenta estas circunstancias, estimamos apropiado suspender la ejecución de la orden impugnada de fecha 23.12.2025, dictada por el Tribunal Superior (de Delhi)», dijo el Supremo en su orden de este lunes, firmada por una corte compuesta por el presidente de la Corte, Surya Kant, y por los jueces J.K. Maheshwari y Augustine George Masih.

El condenado podrá recurrir la decisión del Tribunal Supremo y presentar apelación.

El parlamentario Sengar está encarcelado desde hace más de siete años, la pena que el Tribunal Supremo de Delhi indicó que podría ser considerada un condena mínima si se aplica la justicia en casos de violación sin el agravante del servicio público o de la posición de poder.

La violación fue cometida por Sengar en junio de 2017 en su residencia a la que una joven, entonces menor, acudió a buscar trabajo, en el distrito de Unnao en Uttar Pradesh.

El caso acaparó la atención mediática en la India después de que se conociera que el parlamentario había presionado a la familia de la joven para que retirara la denuncia presentada a la Policía.

El padre de la joven fue posteriormente arrestado por un caso de porte ilegal de armas tras salir la violación a la luz y murió bajo custodia policial, supuestamente a causa de una paliza de simpatizantes de Sengar.

En junio de 2019, la joven que acusó al político sufrió un accidente de tránsito en el que ella resultó herida y dos de sus familiares murieron. Inmediatamente, el caso recuperó la atención por las sospechas de la familia de que se estuviera tratando de atentar contra la vida de la joven.

En declaraciones a los medios indios este lunes, la víctima de la violación, cuya identidad permanece en el anonimato, se mostró «muy satisfecha» por la decisión de este lunes del Tribunal Supremo de la India.

«Tenía fe en la Corte. Me aseguraré de que se le imponga la pena de muerte (a Sengar)», dijo la joven. EFE

jgv/mtv/mr