El uruguayo Bengoechea vuelve a Perú para dirigir equipo de segunda división

1 minuto

Lima, 26 dic (EFE).- El uruguayo Pablo Bengochechea, exseleccionador de Perú en 2014 y quien condujo a Alianza Lima al título nacional de 2017, fue anunciado este viernes como nuevo entrenador de Comerciantes FC, que jugará la segunda división peruana de 2026.

«El profesor está en casa», anunció el equipo de la ciudad amazónica de Iquitos antes de indicar que la aspiración es ganar la Liga 2 para llegar a la primera división.

Comerciantes anunció que afronta «una nueva etapa de convicción y carácter» para buscar el ascenso en Perú bajo la dirección de Bengoechea, exjugador de la selección de su país, así como de los clubes Sevilla, Gimanasia y Esgrima, y Peñarol, al que también dirigió. EFE

dub/hbr