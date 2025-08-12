El VAR le ha quitado autoridad a los árbitros, asegura el exréferi mexicano Ramos Rizo

3 minutos

José Carlos Móvil

Ciudad de Guatemala, 12 ago (EFE).- El exárbitro mexicano Felipe Ramos Rizo, recientemente contratado para dirigir la comisión arbitral de Guatemala, considera que muchos réferis en todo el mundo han perdido autoridad y hasta llegan a ser «irresponsables» por confiar todas sus decisiones al VAR para no ensuciar su rendimiento.

Así lo advirtió en una entrevista con EFE en Guatemala, donde recalcó que en la última Copa de Oro y en el Mundial de Clubes «la mayoría de decisiones fueron a través del VAR y muy pocas en las que el árbitro va directamente a señalar» lo acontecido en el terreno de juego.

«El VAR es una gran herramienta que funciona y que ayuda, la cual llegó para quedarse y difícilmente la quitarán aunque hay Federaciones que han insistido en ello, y creo que seguiremos viendo modificaciones en su funcionamiento», explica el mexicano.

Sin embargo, añade, «el tema es que hay ocasiones en las que no están bien capacitados quienes lo operan» y «el árbitro no está preparado para recibir instrucciones de que lo corrijan».

Por ello, en su opinión, en muchas ocasiones «el árbitro se ha vuelto un tanto irresponsable o cómodo porque ya no quiere tomar las decisiones importantes de juego… ve el penalti o una expulsión, los deja y espera a que el VAR lo llame para no sentirse tan presionado».

Para Ramos Rizo, dicha situación implica que muchos árbitros se convierten en «irresponsables» y eso provoca que hayan «dejado de ser la máxima autoridad en la cancha», además de entrar «en una zona de confort en la que dicen ‘no me comprometo, es mejor que me llamen (del VAR) y que salgo limpio’, lo cual es una parte que no me gusta».

El excomentarista de la cadena televisiva ESPN entiende que «las reglas son así», pero está «en contra de que haya árbitros que tienen errores increíbles frente a la jugada y siguen dirigiendo… No porque te salve el VAR tienes derecho a seguir arbitrando si viste claramente la jugada y no te decides a sancionarla».

Una nueva aventura en Guatemala

Ramos Rizo, de 62 años, fue contratado en junio pasado para dirigir la comisión arbitral de la Federación de Fútbol de Guatemala, 20 años después de su retiro de las canchas, en 2003, tras una carrera de dos décadas.

Según el exréferi, «hace tres o cuatro años» conversó con el presidente de la Federación de Guatemala, Gerardo Paiz, con respecto «al arbitraje y desde entonces me quedé con la idea de que vendría a Guatemala», una posibilidad finalmente concretada este año, según detalló a EFE.

«En ese camino, recibí ofertas de otros países, entre ellas surgió una plática con la Federación Mexicana, pero finalmente no se dio», expuso el mexicano, quien estuvo en la Copa del Mundo 2002 y también dirigió la final de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000.

Sin embargo, como recuerda el exárbitro, uno de los partidos que lo marcaron fue el choque eliminatorio mundialista entre Irak e Irán en Bagdad en 2001, un encuentro de alta tensión por la situación política de la región y de ambos países.

«Recuerdo que no me esperaba ese tipo de designación y que cuando me lo comentaron me pareció extraño por la zona, el país, el tema de los equipos que iban a participar porque sus países habían tenido años atrás una guerra muy complicada», recuerda Ramos Rizo.

«Desde la reunión de equipos se sentía tensa la situación y existía cierto nerviosismo en el ambiente, partiendo de que al país entraban solamente dos aviones en el mes, nosotros llegamos el 1, el partido fue el 7 y luego salimos el 10», concluyó el mexicano. EFE

jcm/gf/cmm

(foto) (vídeo)