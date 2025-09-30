El velo se acompaña de minifalda sobre la pasarela parisiense

París, 30 sep (EFE).- Cuatro vestimentas con velo han abierto el desfile que ha mostrado la colección primavera-verano 2026 de la firma Courrèges, acompañando faldas muy por encima de la rodilla, un acusado contraste que ha dado paso más tarde a unas propuestas en la línea minimalista en la que el negro, así como los vestidos, han acaparado gran atención por parte del público.

El belga Nicolas di Felice (42 años) es desde hace un lustro el responsable de las propuestas femeninas de la casa que fundara André Courrèges (1923-2016), a quien se le considera el padre de la minifalda, junto a la británica Mary Quant. Si el galo fue el pionero en sacarla a pasarela, hace ahora justo sesenta años, la segunda fue quien la puso en un escaparate por primera vez, en Londres.

Para la primavera-verano del próximo año, además de velo, con o sin minifalda, prendas troqueladas, así como ceñidas camisetas serán, entre otras, las piezas que figuren en el guardarropa de buen número de mujeres.

Por otro lado, Stella McCartney (54 años) ha sido la encargada de cerrar la jornada de hoy martes en las pasarelas parisinas, con una moda que desvelaba una mujer empoderada y en la que las siluetas con volumen han estado presentes.

Mañana miércoles será el turno de Jonathan W. Anderson con su primer desfile femenino para Dior, como plato fuerte. EFE

