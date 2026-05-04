Emiratos Árabes afirma haber interceptado 15 misiles y 4 drones lanzados desde Irán

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El Cairo, 4 may (EFE).- El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos (EAU) afirmó este lunes haber interceptado un total de 15 misiles y cuatro drones lanzados desde Irán que causaron tres heridos «de gravedad moderada», en los primeros ataques iraníes contra el país del golfo Pérsico desde la entrada en vigor del alto el fuego.

«Los sistemas de defensa aérea de EAU interceptaron 12 misiles balísticos, 3 misiles de crucero y 4 drones lanzados desde Irán, causando 3 heridos de gravedad moderada», dijo el departamento en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X.

Los tres heridos, de nacionalidad india, sufrieron lesiones después de que un dron iraní atacara una instalación petrolera en la localidad oriental emiratí de Fuyaira, donde se desató un «gran incendio», de acuerdo con las autoridades.

Defensa indicó que desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, Emiratos ha interceptado un total de 549 misiles balísticos, 29 misiles de crucero y 2.260 drones lanzados por la República Islámica en represalia por las agresiones contra su territorio.

Asimismo, 227 personas de una treintena de nacionalidades han resultado heridas, mientras que otras 13 han muerto como consecuencia de estos ataques.

Estos son los primeros ataques contra territorio emiratí desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán el pasado 8 de abril.

«El Ministerio de Defensa afirmó que se mantiene plenamente preparado para hacer frente a cualquier amenaza y que combatirá con firmeza todo aquello que pretenda socavar la seguridad del país, garantizando así la protección de su soberanía, seguridad y estabilidad», añadió en el comunicado.

El Ministerio de Exteriores emiratí afirmó este lunes que se reserva el «pleno y legítimo derecho a responder» a los nuevos ataques con drones y misiles de Irán contra su territorio, mientras que los países árabes y del golfo Pérsico han cerrado filas con Emiratos y han indicado que apoyarán cualquier medida que decida tomar. EFE

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