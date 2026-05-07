Emiratos crea un comité de documentación de ataques de Irán para hacerle rendir cuentas

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Dubái, 7 may (EFE).- Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este jueves la creación de un comité encargado de documentar los ataques de Irán contra el país y los daños resultantes, en el que participarán expertos locales e internacionales, con el objetivo de respaldar los «esfuerzos legales» de Abu Dabi para que Teherán rinda cuentas.

El llamado Comité Nacional para la Documentación de Actos de Agresión, Crímenes Internacionales y Daños Consecuentes fue creado por el vicepresidente y viceprimer ministro de Emiratos, Mansour bin Zayed Al Nahyan -el dueño del club de fútbol inglés Manchester City-, de acuerdo con la agencia de noticias oficial emiratí WAM.

El comité estará presidido por el fiscal general del país y «será responsable de documentar los actos de agresión iraníes, los crímenes internacionales y los daños resultantes que hayan afectado al territorio, los ciudadanos, los visitantes y los residentes de EAU» en base a «pruebas fiables».

Asimismo, estará integrado por representantes de varios ministerios y organismos estatales, mientras que también podrá solicitar la asistencia de expertos nacionales e internacionales y deberá hacer seguimiento de «todos los incidentes de ataques y acciones militares relacionados con la agresión iraní».

Su trabajo «contribuirá a respaldar los esfuerzos legales de EAU tanto a nivel nacional como internacional mediante la elaboración de un expediente documental exhaustivo que sustenta los procedimientos de rendición de cuentas y se basa en pruebas documentadas conforme a las normas reconocidas internacionalmente», añadió WAM.

En respuesta a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, Irán efectuó ataques de represalia contra varios países árabes del golfo Pérsico aliados de Washington, pero Emiratos fue el más castigado con diferencia.

Según los últimos datos del Ministerio de Defensa emiratí publicados el 5 de mayo, Emiratos interceptó más de 550 misiles balísticos y de crucero, además de 2.260 drones, unos ataques que provocaron daños a infraestructura energética, interrumpieron el espacio aéreo y mataron a más de una decena de personas. EFE

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