Emisiones de la aviación en Europa alcanzan máximo en 2025 y superan niveles prepandemia

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Redacción Medioambiente, 8 may (EFE).- Las emisiones de los vuelos que partieron de aeropuertos europeos en 2025 superaron por primera vez, en un 2 %, los niveles registrados antes de la pandemia, alcanzando un nuevo máximo, según datos difundidos este viernes por la organización Transport & Environment (T&E).

En un nuevo análisis publicado hoy, T&E -ONG europea que promueve políticas de transporte sostenible- precisa que en 2025 el sector emitió 195 Mt de CO2 -millones de toneladas métricas de dióxido de carbono- de vuelos que despegaron de Europa y que las aerolíneas de bajo coste impulsaron el crecimiento de emisiones en el continente.

Las emisiones de Ryanair, un 50 % más altas

Los datos apuntan a que las emisiones globales de la irlandesa Ryanair son ahora un 50 por ciento mayores que las de 2019, lo que supone el mayor incremento de emisiones de cualquiera de las aerolíneas más contaminantes de todo el mundo.

En Europa, Ryanair continúa siendo la que más contamina, con 16.6 Mt de CO2 de vuelos que despegaron de este continente, lo que equivale al total anual de emisiones de un país del tamaño de Croacia, según la organización.

En cambio, las emisiones de aerolíneas con servicios de larga distancia continúan, en general, por debajo de los niveles prepandemia, a lo que contribuye la recuperación más lenta del tráfico intercontinental.

El análisis indica que la aviación sigue siendo la fuente de emisiones con crecimiento más rápido de la Unión Europea (UE) puesto que otros sectores como la agricultura, la industria manufacturera y la mayoría de medios de transporte han recortado sus gases de efecto invernadero.

En concreto, desde 2005 las emisiones derivadas de este sector en Europa han aumentado en más de un 30 % mientras que los vuelos que despegan de ese continente equivalen al 23 % de las emisiones de la aviación global, lo que hace que sea la tercera región con mayores emisiones por detrás de Asia -31 %- y Norteamérica -25 %-.

Niveles prepandemia

La organización europea señala que las emisiones de la aviación europea han vuelto a los niveles previos a la pandemia, pero el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (ETS), el instrumento de la UE para reducir gases de efecto invernadero, deja sin estar sujeto a un coste a dos tercios de esta contaminación.

Según observa, el mercado europeo de carbono presenta fallos estructurales como que incluya rutas de corta distancia dentro de Europa y deje fuera de su alcance los vuelos de larga distancia de las aerolíneas tradicionales, las más contaminantes.

Por otro lado, señala que las 10 rutas intercontinentales más contaminantes que parten de aeropuertos en Europa, como Londres–Nueva York y Fráncfort–Shanghái, quedan fuera de la tarificación del carbono.

Solo Londres–Nueva York, la ruta más contaminante, generó alrededor de 1,4 millones de toneladas de CO2 en 2025, lo mismo que las 10 rutas más contaminantes con salida de la UE combinadas.

Según T&E, cuando un avión abandona el Espacio Económico Europeo (EEE), la UE pierde la capacidad de aplicar un precio al carbono de las emisiones de ese vuelo.

El analista Giacomo Miele sostiene en un comunicado que el hecho de que «las emisiones de la aviación hayan alcanzado un nuevo máximo es una señal clara de que el sector no tiene intención de corregir su comportamiento».

El análisis considera además que el mercado de carbono no es responsable de los incrementos enormes en los precios de los billetes de avión, sino que lo es la dependencia de la aviación de los combustibles fósiles. EFE

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