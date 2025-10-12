Empieza a entrar ayuda humanitaria a Gaza desde Egipto según el acuerdo de alto al fuego

Rafah (Egipto), 12 oct (EFE).- Ciento de camiones con ayuda humanitaria comenzaron a entrar este domingo en la Franja de Gaza desde Egipto de acuerdo al plan de alto al fuego entre Israel y Hamás, que entró en vigor el viernes pasado, según constató EFE e informaron medios egipcios.

Largas colas de camiones con ayuda se encuentran también en la zona de Rafah, fronteriza con Gaza, a la espera de entrar en la Franja a través de los cruces de Kerem Shalom y al Awja, controlado por Israel, informó el canal de televisión egipcio Al Qahera News. EFE

