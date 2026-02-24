Empresas japonesas de defensa se desploman en bolsa tras el anuncio de sanciones chinas

2 minutos

Tokio, 24 feb (EFE).- Grandes empresas japonesas del sector de la defensa, como Mitsubishi Heavy Industries y Kawasaki Heavy Industries, se desplomaron este martes en bolsa tras el anuncio de sanciones por parte de China en plena tensión con Tokio a causa de Taiwán.

Mitsubishi Heavy Industries, que al inicio de la jornada bursátil se cotizaba al alza, cayó rápidamente al darse a conocer el anuncio del Ministerio de Comercio de China y cerró con una bajada del 3,1 %. Kawasaki Heavy Industries descendió por su parte un 4,02 % al término de la jornada, mientras que IHI sufrió una suerte similar (-5,73 %).

Filiales de estas dos compañías como Mitsubishi Heavy Industries Shipbuilding o Mitsubishi Heavy Industries ‌Aero Engines, así como la Academia Nacional de Defensa de Japón y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, fueron objeto este martes de sanciones por parte de Pekín.

Según el Ministerio de Comercio de China, estas compañías aeroespaciales, navales y de defensa participan en actividades que «contribuyen a reforzar la capacidad militar de Japón».

A partir de ahora, queda prohibido exportar artículos de doble uso a estas entidades, así como transferirles desde el extranjero productos de esa naturaleza procedentes de China, informó la cartera.

Las actividades en curso deberán cesar de inmediato, y solo en «circunstancias especiales» los exportadores podrán solicitar una autorización específica al Ministerio.

El anuncio se produce en un contexto de creciente tensión entre Pekín y Tokio, marcado por las declaraciones a finales de 2025 de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre una posible intervención de las Fuerzas de Autodefensa niponas en caso de conflicto en el estrecho de Taiwán, que China calificó de «extremadamente graves».

Las sanciones se anuncian además después de las elecciones anticipadas japonesas de este mes, en las que el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) obtuvo una mayoría de dos tercios en la Cámara Baja del Parlamento, revalidando a Takaichi como primera ministra nipona.

Pekín, que no ha descartado el uso de la fuerza para lograr la «reunificación» con Taiwán, ha respondido en los últimos meses con protestas diplomáticas formales ante Japón, advertencias públicas y medidas de presión económica frente a lo que considera injerencias en sus asuntos internos. EFE

daa/rvb/cg