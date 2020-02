Lanzada por la asociación ‘Agua potable para todos’, la iniciativa popular ‘Por un agua potable limpia y una alimentación sana’ exige que solamente los agricultores que no utilizan productos fitosanitarios y antibióticos para uso profiláctico puedan recibir subvenciones del Estado (pagos directos). El texto ha recogido las 100 000 firmas necesarias para ser sometido al Parlamento y después al pueblo, probablemente el año próximo.

No, al menos no a mediano plazo. Lo que cambiará es que el agua caerá del cielo cada vez menos en forma de nieve y más en forma de lluvia. Los veranos también serán más secos, pero en teoría, Suiza podría extraer diez veces más agua de su suelo de lo que lo hace actualmente sin repercusiones permanentes para la capa freática ni en el medioambiente.

La agricultura y la industria no utilizan solamente agua potable. Una buena mitad del agua que se consume en Suiza es captada por los servicios públicos (agua del grifo) y el resto, de forma privada. Es el agua utilizada por la industria (más de la mitad del consumo total) y la agricultura.

La calidad de las aguas subterráneas mantiene su excelencia en Suiza. Una tercera parte del agua recogida puede inyectarse en la red de distribución sin tratamiento. Sin embargo, al Observatorio Nacional de Aguas Subterráneas (NAQUA) le inquieta el deterioro de su calidad, en particular debido a los nitratos, los residuos de productos fitosanitarios, los medicamentos y los microcontaminantes de la industria, la artesanía y los hogares.

(it)

Les Suisses, leur eau et celle des autres

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Los suizos, su agua y la de los otros Marc-André Miserez 18 de febrero de 2020 - 15:43 ‘Castillo de agua de Europa’, Suiza alberga alrededor del 6% de las reservas de agua dulce del continente. ¿De dónde viene, qué hacen los suizos con ella y qué pasa con su huella hídrica general? Algunas respuestas. ¿De dónde viene el agua de Suiza? Del cielo, literalmente. Merced al ciclo del agua. Llega a través de las nubes, formadas por la evaporación, principalmente de los mares y los océanos. Se trata de agua dulce, porque la sal marina tendría que calentarse a unos 1500° para que se evaporara. Por lo tanto, permanece en los mares, mientras que el agua se evapora unos grados por encima de cero. En Suiza, una tercera parte cae en forma de nieve y el resto, de lluvia. Con su relieve montañoso, Suiza constituye un excelente depósito de agua. Alimentadas por la lluvia, el deshielo de la nieve y de los glaciares y las infiltraciones de los cursos de agua, sus reservas subterráneas son enormes: 150 000 millones de m3, de los cuales el país bombea apenas poco más de 1 000 millones cada año, lo que representa el 80% de su consumo. El resto proviene de ríos y lagos. ¿El agua del grifo está limpia? La calidad de las aguas subterráneas mantiene su excelencia en Suiza. Una tercera parte del agua recogida puede inyectarse en la red de distribución sin tratamiento. Sin embargo, al Observatorio Nacional de Aguas Subterráneas (NAQUA) le inquieta el deterioro de su calidad, en particular debido a los nitratos, los residuos de productos fitosanitarios, los medicamentos y los microcontaminantes de la industria, la artesanía y los hogares. ¿Cuánta agua consumen los suizos? El consumo disminuye constantemente. Pasó de 500 litros de agua potable por persona y día en la década de 1970 a 300 en la actualidad, de los cuales 142 litros se consumen en el hogar (un tercio de los cuales termina en la taza del inodoro). La agricultura y la industria no utilizan solamente agua potable. Una buena mitad del agua que se consume en Suiza es captada por los servicios públicos (agua del grifo) y el resto, de forma privada. Es el agua utilizada por la industria (más de la mitad del consumo total) y la agricultura. En realidad, los suizos usan casi 15 veces más agua 4 200 litros por día y por habitante. Es, según un estudio de 2012, realizado por la Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo (COSUDE) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la huella hídrica de Suiza. Se trata de la cantidad de agua necesaria para producir (principalmente en el extranjero) los bienes que consumen los suizos. Por ejemplo, se necesitan 2 500 litros de agua para un kilo de arroz, 10 000 para uno de algodón, 16 000 para uno de carne de vacuno o 20 000 para un teléfono móvil. Este consumo transfronterizo sitúa al país por encima de la media mundial. Por lo tanto, Suiza trata de reducir su huella hídrica, promoviendo la adopción de métodos que reduzcan el consumo de agua en la agricultura o la contaminación del agua en la industria. ¿El calentamiento global amenaza al castillo de agua de Europa? No, al menos no a mediano plazo. Lo que cambiará es que el agua caerá del cielo cada vez menos en forma de nieve y más en forma de lluvia. Los veranos también serán más secos, pero en teoría, Suiza podría extraer diez veces más agua de su suelo de lo que lo hace actualmente sin repercusiones permanentes para la capa freática ni en el medioambiente. Pero el cambio climático tendrá otras consecuencias nefastas sobre los glaciares, que se derretirán; las montañas, que se desmoronarán con el derretimiento del permafrost; la producción hidroeléctrica, que caerá, y el nivel de los grandes ríos europeos, que también decrecerá. (Fuentes: Academia Suiza de Ciencias Naturales, Sociedad Suiza de la Industria de Gas y Agua, Oficina Federal de Medioambiente, Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, WWF, Helvetas) Iniciativa para el agua potable Lanzada por la asociación ‘Agua potable para todos’, la iniciativa popular ‘Por un agua potable limpia y una alimentación sana’ exige que solamente los agricultores que no utilizan productos fitosanitarios y antibióticos para uso profiláctico puedan recibir subvenciones del Estado (pagos directos). El texto ha recogido las 100 000 firmas necesarias para ser sometido al Parlamento y después al pueblo, probablemente el año próximo.