Encuentran 47 perros desnutridos y otros 32 muertos en una casa rural aislada en Croacia

1 minuto

Skopie, 12 may (EFE).- Voluntarios de una ONG animalista han localizado 47 perros desnutridos y maltratados y otros 32 muertos repartidos en varias estancias de una casa aislada en una zona montañosa cerca de la ciudad croata de Rijeka, informan este martes los medios locales.

El hallazgo se ha producido a raíz de la muerte hace una semana en un accidente de tráfico del dueño de la finca, que viajaba en su coche junto a un perro.

Días después, voluntarios de la ONG Sociedad Protectora de Animales de Rijeka visitaron la finca y encontraron a los animales heridos y con graves signos de inanición, señala la emisora regional N1.

Los voluntarios localizaron además los cadáveres de otros 32 perros repartidos por distintas habitaciones, en armarios, en una bañera e incluso en una cámara frigorífica.

La ONG ha descrito la escena como un «horror inimaginable» en un mensaje en la red social Facebook.

La emisora N1 ha sugerido que el dueño de la finca, que tenía 64 años, sufría una enfermedad mental.

Los animales vivían encerrados en la casa y sólo once de ellos tenían chips de identificación.

Dos de los 47 animales rescatados murieron tras ser trasladados a un refugio para animales y el resto está al cuidado de la ONG, que ha pedido donaciones de comida y de dinero para tratamiento veterinario y para vacunas. EFE

ib-as/crf