Encuentran un dron guerrillero con explosivos cerca del principal aeropuerto de Colombia

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Un dron con fibra óptica y cargado con explosivos fue hallado cerca del mayor aeropuerto internacional de Colombia y atribuido por inteligencia militar a guerrilleros responsables de una ola de atentados en plena campaña presidencial, dijo a la AFP una fuente del Ejército este viernes.

Las autoridades encontraron el artefacto el miércoles a 5,4 kilómetros de la base aérea militar Catam, próxima al aeropuerto internacional de El Dorado, en un contexto de violenta presión e los grupos armados de cara a las elecciones del 31 de mayo.

Los drones son usados habitualmente por guerrilleros, principalmente del ELN y disidentes de las extintas FARC, en sus ataques contra bases militares, estaciones de policía y también contra la población civil.

Los dispositivos con fibra óptica, muy utilizados en la guerra en Ucrania, se operan con un cable y son más difíciles de inhibir por los sistemas electrónicos antidrones.

«Los indicios (de la presencia del dron) llegaron desde la Fiscalía en el Cauca», dijo a la AFP un responsable del Ejército.

La región del Cauca (suroeste) tiene grandes superficies de narcocultivos y es un bastión de los guerrilleros bajo las órdenes de Iván Mordisco, el criminal más buscado del país que le dio la espalda al acuerdo de paz de 2016.

Los disidentes reconocieron la autoría de un atentado con explosivos en una carretera en el Cauca que dejó 21 muertos a finales de abril, el más mortífero contra civiles de las últimas décadas.

Fuentes militares dijeron a la AFP que los grupos armados han desarrolla drones con fibra óptica para atentar contra la fuerza pública sin ser rastreados.

Se trata de una práctica nueva. Los rebeldes suelen perpetrar mortíferos ataques con drones comerciales cargados con explosivos artesanales y operados a control remoto.

El aeropuerto El Dorado, el más transitado de América Latina en 2024, tuvo que suspender su actividad momentáneamente dos veces la semana pasada debido a la presencia de drones no identificados.

En Colombia es habitual que los grupos armados ejerzan presión violenta sobre el gobierno y la población para intentar influir en las elecciones.

Los actuales comicios están marcados por el magnicidio de un candidato presidencial el año pasado.

als/lv/mar